英國傳媒日前引述消息指，北約成員國今年9月在北大西洋理事會召集下，首次針對台灣議題舉行專門會議，討論一旦台灣面臨威脅，北約將扮演甚麼角色。以美國為首的北約已經毫不掩飾其野心，誓要將祿山之爪伸到台灣這邊來。

任誰也知北約只是美國巧立名目安插出來的一個軍事組織，主要作用負責指揮歐洲諸國圍堵及看管俄羅斯，同時也令歐洲各國互相制約，勿讓歐洲出現足以挑戰美國地位的不可控勢力。這樣的一個軍事單位竟主動討論大陸一旦對台動武該如何反應，明顯是想將圍堵及看管對象擴至包含中國。

當然，北約關於假設大陸對台動武的一切討論，最正確的答案應是「北約不應有任何角色」，否則，這除了是名副其實的將北大西洋的適用範圍作無限延伸，更是明目張膽的對中國內政也要管上一管。北約當前最該討論的，應是英國最高法院早前裁定，蘇格蘭議會不得在未取得英國政府同意下，舉行第二次獨立公投，理由是與英國未來有關，因此屬英國政府事項，既然北約有干涉人家內政的癖好，此一關乎歐洲各國權力制衡，而且發生在歐洲的重要事項，又豈可不管上一管呢？抑或要待外媒數月後才會作滯後報道？

生有時，死有時，天下萬務都有定時，英媒偏偏就在台灣民進黨於九合一選舉中大敗後，祭出北約討論台灣問題的報道，是巧合還是別有用心？會不會是想藉此向老美眼中的對手拋浪頭，又或向台灣島內倚美謀獨人士派安慰劑，同時恫嚇稍後上場的政壇人士，暗示他們自行睇路，甚至只是夜行人刻意吹吹口哨，自行壯膽？答案早已一目了然，只有連北約只是美國擺放在歐洲的一個看更，此一顯而易見之事實也看不明白者，才會懵然不知。