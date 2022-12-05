立法會房屋事務委員會今日會討論政府推出的簡約公屋計劃，大家除了關注選址外，就是房屋局明年首季擬申請一筆過撥款，金額達267.9億元，作為工程建造費，連同營運費及人手開支總共逾300多億元，用作興建3萬個簡約公屋。筆者認為當局有必要交代每個單位成本較傳統公屋與過渡性房屋增加的原因，並研究降低成本的方法。

觀乎當局公布第一階段4個選址，共建一萬個單位，地點都是在屯門、粉嶺及元朗。在屯門兩個選址均為政府土地，鄰近建生邨，連接輕鐵青松站；另一個在菁田邨旁，與港鐵兆康站有一段距離。其餘在粉嶺蓮塘尾及元朗攸壆路，兩選址都與港鐵站有一段距離。後兩者屬私人發展商土地。其他未公布的3至4個選址，當局指會在港島、擴展區及九龍區尋覓。

筆者是支持簡約公屋，因全港有10萬個劏房戶，當局以短期住屋計劃，至少可讓居住在不適切房屋住戶有劏房以外的選擇，而簡約公屋更確定可讓居民直接過渡至入住公屋。

不過，簡約公屋租住期只有5年，撇除平均建築期約一年，當局要思考原有土地屬政府、機構及社區用地，可能已規劃興建社區設施，現在臨時改為住宅，5年後就要交還社區。另兩個私人發展商土地，一樣要在5年後交還。租住期短與成本較貴，外界關心同為MIC方法建屋，造價貴，物料又未必能重用，當局應詳細交代更多細節，例如呎價成本價、18層高簡約屋興建升降機造價等。

另外，部分選址偏遠，相對居住在市區劏房居民來說，未必具吸引力，當局有必要想方設法增加其「賣點」，例如預早安排設置公共交通接駁，住戶中小學生轉校，教育局是否會作出支援；而營運機構提供甚麼社區服務，也應視作為賣點之一。