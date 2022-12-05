建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍，這是中國二十大強調嘅指標。中國從鄉村走向城市，一路走來如履薄冰。建國初期，毛澤東告誡全黨同志不要驕傲自滿，提出「兩個務必」：務必使同志們繼續地保持謙虛、謹慎、不驕、不躁的作風；務必使同志們繼續地保持艱苦奮鬥的作風。

今天中國，已經成為國際舞台焦點；大國崛起，有其往績可尋。有論者指出，中國要從富起來跨越強起來了，絕不可能係輕輕鬆鬆、一帆風順的。保持「趕考」嘅心態，謙虛謹慎、不驕不躁，方能喺危機中育新機、於變局開新局。旨哉斯言！

中國有別於美國，美國一直以來要做「世界警察」，打着自由民主旗幟蝦蝦霸霸，又一味高嚷「美國優先」；中國則作出有別於美國嘅抉擇，近年積極參與全球治理體系改革和建設，踐行共商共享嘅全球治理觀，提出全球發展倡議，要言之，就係「和睦相處、合作共贏」，結果，成績有目共睹。呢，根據世界銀行嘅世界發展指標數據庫測算，2013年至2021年，中國對世界經濟增長嘅平均貢獻率超過38.6%，不僅超過美國嘅18.6%，甚至超過七國集團國家總和嘅25.7%。英國經濟學者吉姆‧奧尼爾由此推斷，未來20年乃至更長時段，中國與其他地區嘅融合，將給全球帶來重大影響。

發展經濟，過美好生活，可以說是「中國力量」。美國有學者喺一份中美影響力對比嘅報告，便指出一個國家嘅影響力，喺國際體系中嘅運作方式，並不常常主要集中喺軍事影響力上，儘管軍事影響力仍然很重要。中國喺全球貿易中發揮嘅中心作用產生了巨大嘅影響力。果然，想做大佬，有錢就乜都頂到！成日講打講殺，out啦！這是衝着中國說的，也儆醒美國。