「向上流」困難是青年問題的首要癥結，並以怨世罵時的態況與社會動盪形成死亡螺旋，回歸以來浮現的「世代碰撞」，彰示現行的青年政策和發展方向，已到了需要全面檢視、重新出發的節點。然而，青年問題環環相扣，特別是助力青年向上流動更難靠個別政策或計劃可予實現，而應先從藍海戰略的視角為切入點，進行逆勢操作，提供可操作和可控性的願景規劃，協助他們正確認知所處時代的最佳平衡點，自覺成為推動社會發展的先鋒力量。

青春無垠，唯奮鬥以成，在擔當中歷煉，在盡責中成長，年輕人是未來的主人翁，其成長成材、能否在世代傳承的基礎上再創輝煌，將會直接關係香港的未來發展。然而，今天的青年卻是在社會發展大河中迷航的一群，面對全球性的產業和人才競爭，對職業發展缺乏安全感，向上流的機會日趨渺茫，而地緣政治局勢更加劇了焦慮感，這都是公認的事實，更成為社會的深層次結構問題。政府除了着手助力青年的「四業」外，還應協助和支持他們應對一個較過往更混亂、更不濟的世代。怎麼做？

須先指出，青年問題是年輕世代觀點、需求和利益的綜合體現，但當中的內部差異甚大，不能一刀切地照顧處理，而相對於其他群組和政策範疇，也不能給予特殊優待，而需根據每一代人或利益群組的優先事項作出綜合性、合理性的權衡，實現一個全局性的平衡。就此，我們既要理解年輕一代，亦要讓他們抱持大局思維，知所進取。畢竟，權利責任的天秤不會是一面倒傾斜的，認知認同、有理有節和互容互利，是最基本的要求和態度。

當前，無論是國家和香港特區，都處於歷史發展的關鍵時期，青年作為社會的有生力量，在國家的第二個百年奮鬥目標、「十四五」規劃、經濟「雙循環」和推動「中國式現代化」的新發展進程中，既有發展空間也有時代責任。因此，特區政府和社會各界需要因應形勢創設新條件，讓本港青年展現才華拓展視野，爭取更多向上流動的空間和機會。即將公布的青年發展藍圖，將會設定香港青年發展工作的願景、指導原則和主要工作方向，亦會列出相應的未來工作目標、行動措施及成效指標。在這方面，我們不能局限於傳統的視角格局，也不期望會是小修小補式完善，更不希望是僅求逐項滿足青年的期望，而應以解社會深層次矛盾的角度、以爭取香港和新世代的發展機會為着眼點，以「藍海戰略」的模式，並且進行分類或個案式「精準扶青」計劃，實務性協助青年在現在基礎上，開拓青年全新的成長和向上流新方向。

同時，善用「背靠祖國、聯通世界」的優點，將香港的整體發展格局作跨越式布局，將焦點擴大至內地和東盟等新興市場，全面開展「藍海戰略」的威勢，開拓未來的明天。