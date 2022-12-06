正論：事故一宗也嫌多　嚴管鐵路防闖禍

福無重至，禍不單行，不能不信，香港正在行霉運，嚴重事故一再發生，連一向穩健的鐵路系統也接二連三出事，繼上月中發生的甩車門事件，逾700人須由月台及行車隧道疏散，飽吃驚風散，記憶猶新，港鐵列車昨晨又出事，將軍澳綫車卡故障，1,500名乘客要行路軌逃生，部分車站暫停服務4小時，引來怨言是必然，既要追究責任，也要防患未然。

據悉，昨早約8時30分將軍澳綫往北角方向一列韓國製造列車，於駛入將軍澳站前，列車第6及7卡接駁位置有機件故障，車卡之間連接疑出現鬆脫，觸動安全防護裝置及發出警報，並隨即制停列車，車長安排職員帶領車上約1,500名乘客，由車頭緊急出口斜道有秩序地沿隧道步行至將軍澳站月台離開。雖然秩序尚算良好，但乘客當時難免受驚，亦有兩名女乘客包括一名孕婦不適。港鐵工程人員分別在車內及路軌位置搶修，列車服務於中午12時30分逐步回復正常。

猶記得上次事件，半條荃灣綫陷癱瘓整日，有乘客不滿疏散安排，稱隧道有列車駛過，行錯路恐怕被撞，相比之下，今次鐵路公司明顯有吸取上次事件的教訓，在疏散秩序上令人較為放心，恢復服務亦明顯較快，將事件造成的影響減至最低。不過，無論如何，肇事在早上上班繁忙時間，上班族極為狼狽，來往調景嶺至康城站，以及調景嶺至寶琳站暫停服務，對於將軍澳這些地區居民來說，港鐵停駛便等於活在孤島，不單止金錢或時間損失，錯過重要事情，未必可以補償。

鐵路事故，牽連甚廣，一宗也嫌多，鐵路公司首當其衝，責無旁貸，相信港鐵都極力想避免每一宗事故，可是不足一個月，發生兩宗嚴重事故，整個鐵路系統究竟存在甚麼隱患，關係每日數以百萬計乘客安全，港鐵必須對大眾有詳細交代，上次甩車門，今次壞車卡，下次又會是甚麼？港鐵超過40年歷史，部分硬件老化是必然，近年亦積極更換及優化，包括更換舊款列車，以及更新信號系統，可是後者效果不理想，依然在尋求完善方案。港鐵有在努力提供優質服務，卻被一次又一次事故打擊乘客的信心，顯然，加強監管是事在必行。

港鐵對事件致歉並感謝乘客包容，其實，要向市民道歉還有政府官員，卻從來不見有相關官員出來道歉，每次出事都是循例調查，要求港鐵盡快提交報告，制訂和執行相關改善措施，確保鐵路運作安全，幾乎是人肉錄音機，運輸及物流局局長林世雄上次責成港鐵盡快徹查甩車門事件，今次又是說責成港鐵徹查事故成因，同時必須採取一切可行措施，確保鐵路系統安全可靠，幾乎一式一樣的官腔，根本看不出有多大決心，防止事件重演。

歷史往往是在重複，當年沙中綫爆出偷工減料醜聞，特區政府官員未有承擔監管不力的責任，沒有任何官員問責丟職，前運房局局長陳帆順利完成任期走人。運房局分拆出運輸局，本來希望局長專心運輸事務，可以改善服務，如今看來，所謂改革，換湯不換藥，若當局不痛定思痛，洗心革面，做好監管工作，5年任期內，鐵路不知又會爆出何等的巨禍！