世界視線：中俄印巴齊援手　阿富汗經濟漸穩

阿富汗是帝國墳墓，蘇聯與美國都在此折戟沉沙。但是在19世紀俄羅斯與英國戰鬥之前，它卻是中亞樞紐，連接中亞、西亞、南亞，以及中國的西域。漢朝貴霜王國更是絲綢之路海陸連接。東漢的甘英出使大秦（今天敍利亞）沒法到羅馬帝國時，貴霜王國已經連接印度西岸、波斯灣、紅海，入地中海。阿富汗之成為中亞障礙，只是俄英大國博弈，僵持不下而已。

去年美國敗走阿富汗，從根本上拔除了大國對峙之局。阿富汗塔利班政權還未為任何一國承認，但鄰近各國都在商議怎樣助其穩定，重新發展。2021年10月（美軍敗退的3個月後）俄羅斯便召開阿富汗周邊國家的會議，商討解決阿富汗問題。今年11月俄羅斯再召開會議，參加者包括中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、伊朗和中亞五國，成為所謂莫斯科模式，參加者都是上海合作組織成員。可是，9月的撒馬爾罕首腦會議卻排除了阿富汗，各國至今還沒有承認塔利班政權。各國是擔心阿富汗的政治動盪會否助長區內恐怖主義的發展，例如伊斯蘭國及其呼羅珊省支部。

周邊各國都在邊境部署防衞兵力，但恐怖主義根源在於貧窮和落後。塔利班政權面對着掌權以來的經濟衰退，至少倒退了兩、三成，且冬天來臨，經濟與民生困難更嚴峻。美國與西方的制裁凍結了70億美元的外匯儲備，使全國陷於危機之中，大有可能引發政治動亂。

塔利班政權一方面尋求國外支援，另一方面，有關各國亦開始施以援手。中國給予人道援助，進口免關稅；巴基斯坦亦是。9月俄羅斯更與塔利班政權簽了後者首份國際經貿協議，俄羅斯供應石油、天然氣和小麥，以解阿富汗燃眉之急。在此之前，塔利班政權已與伊朗、土庫曼、哈薩克斯坦協議進口石油、天然氣；阿富汗也大量出口煤炭往巴基斯坦，賺取外匯。今年9月中國中亞班列開通多式聯運，從喀什經吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦到阿富汗的巴爾赫省，從原來兩個多月的運輸時間減至兩個星期，大大有助中阿的貿易。在塔利班奪權之前，中阿已在瓦罕走廊建公路，2021年公路已建成部分，即使大雪封山，每年只開通4個月，但經新疆的塔縣到喀什，路途直接，有助貿易。

阿富汗的政局只要經貿開放發展，相信可以逐步穩定。

研究所所長 陳文鴻