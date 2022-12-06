功夫茶：播黑暴歌難容忍　港府反擊要夠狠

細路仔都識得講︰「道歉有用，仲要差佬做乜？」況且唔係錯一次半次，而係接二連三，真係可以叫做巧合咩？講緊嘅係日前喺阿聯酋杜拜舉行嘅「2022亞洲經典健力錦標賽」，主辦方亞洲健力聯盟又將黑暴歌當成中國國歌播放，好彩運動員醒目，即時打出「T」字手勢叫停，主辦方先識得改正。點解用個「又」字，皆因明明喺亞洲七人欖球賽南韓站嘅時候，已經發生過類似事件，當時可以話係震驚世界，連國際媒體都有報道。第一次仲勉強可以話係工作人員無知，一時失誤，第二次都咁講，大家話可唔可信呢？

功夫茶覺得毫無道理！首先，香港運動員參與國際賽事已經有非常長嘅一段歷史，登上頒獎台亦非罕見，尤其喺亞洲賽事中，港隊可以話係奪獎無數！自回歸以嚟，當香港運動員奪冠、登上頒獎台之後，奏響嘅就係中國國歌，咁計至少都有25年歷史，有咩可能喺過去25年一直冇錯過，反而喺今年突然搞錯，而且唔單止一次呢？其次，喺亞洲七人欖球賽南韓站播錯黑暴歌嘅事件發生之後，港府反應之強烈，媒體報道力度之巨大，一早升級成為國際政治事件，體壇就算唔知詳情，至少都有所耳聞，又有咩可能一錯再錯呢？

最重要嘅係，主辦方事後聲稱係義工下載錯誤歌曲所致，但明明港隊喺比賽前就有提交正確嘅國歌聲音檔，何故啲義工有現成嘅唔用，甚至連聽都唔聽，反而要自己走去下載呢？再者，無論回歸之前抑或之後，香港都唔係一個國家，更無「香港國歌」可言，何解呢位義工會用「香港國歌」呢個概念上網搜索呢？唔通主辦方專門搵啲無常識嘅人擔任義工？事前何解又會冇人核對呢？舉辦一場國際賽事，所耗資源絕對唔少，唔通連請個職員核對都做唔到？

倘若話今次事件純粹係主辦方無心之失，主辦方應該公開追究提供黑暴歌來源嘅Google同YouTube，以示清白；同時聯合港府一齊向Google同YouTube要求修正！事實上，正正就係Google同埋YouTube一直放任假資訊流傳，先導致屢屢有網民被誤導；Google同YouTube好應該正視今次事件，修改演算法，避免錯誤資訊廣泛流傳！

所謂「人必自侮而後人侮之」，對於接二連三出現播錯國歌事件，好明顯就係因為港府喺上次事件發生之後，太容易接受對方道歉，事後僅將責任推畀港隊運動員造成嘅惡果！所以港府今次必須亡羊補牢，高度重視、嚴肅處理，並以強硬態度回應；正如港協暨奧委會義務秘書長王敏超都話，港府大可以向國際體育總會甚至奧委會反映事件嘅嚴重性，要求為國際賽事主辦單位制訂強硬同仔細嘅指引。理虧嘅唔係港府，又何必客客氣氣呢！