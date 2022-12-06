產評：通關並非萬靈丹　港謀翻身路難行

港府說好了的「香港回來了」，尚流於口號，未真正出現。一來，香港仍未完全取消防疫限制，二來，中港兩地通關遲遲未見影。香港私營經濟面對連續3個月萎縮，衰退之勢已成。誠然，當前通關雖是最急切的，但這也非令香港經濟大翻身的靈丹妙藥，畢竟與內地城市和亞洲區內城市的競爭只會愈來愈激烈，更何況近年本港步伐已滯後，港府得全力加緊推動戰略產業發展的工作，不能有半點差池，否則這一「疫」非但手尾長，最怕是落得大病難愈。

基本上，自港府放寬防疫至「0+3」後，本地消費有所改善，但始終未見大起色，部分原因是不少困港幾年的港人出外旅遊，二來是尚未完全放寬防疫限制，無法令外來遊客全面回歸，更重要的當然是佔香港旅遊業一大比重的內地客源尚未回來，結果繼續「塘水滾塘魚」。

最新數據顯示，香港的私營經濟景氣自9月開始滑落至盛衰分界線之下以來，一直尋底，即使有限度放寬了防疫措施，亦無濟於事。事實上，第四季以來，新增的不利因素，乃港息提速上升的同時，樓市亦急速下滑，進一步打擊投資與消費。部分企業打定輸數，選擇止蝕離場，過不了年關。有心理準備，12月整體商業景氣仍會差強人意。

真正的「香港回來了」，大概要等到兩地通關，有可觀的活水流入，兩地經貿活動正常化，內地經濟全面重啟，才最有力刺激企業投資與居民消費信心回歸。近日內地多地開始放寬防疫措施，官方亦開始面對現實，指病毒變種後殺傷力減弱，相信在即將開展的傳統春運，有望進一步放寬人流限制，為全面重啟經濟邁出大步。當然，目前有關兩地通關的時間表尚未明朗，若能在明年首季全面落實，誠然已是一個重大的正面消息。疫後重啟雖然難行，但總要跨過，其他經濟體的經驗也說明這是可行的，中國必有條件、有能力應付。

至於香港，有心理準備，苦日子尚未見盡頭。即使兩地通關，也不等於香港就可以躺着贏，皆因只不過是踏上疫後復甦賽起步點，未來大灣區及亞洲區存在合作的基礎，同時也意味競爭轉趨激烈，尤其是新加坡已在過去一年的復甦賽上佔了優勢，香港如何能追回失地，得好好發揮兩地金融互聯互通，做大做深人民幣資金池。別奢望能如疫前可以錢來張手、飯來張口，繼續食老本，畢竟疫後世界已經歷巨變，很多事情已不一樣。

新冠疫情後經濟復甦之路，肯定會來得比2003年爆發沙士一「疫」艱難，皆因如今大國博弈，通脹高企，利率上升，香港更處於地緣政治風眼，避不開也躲不過，要生存就得思變。香港得認清自身定位，港府得做好統籌及溝通的角色，理順內外關係，高效執行各項產業政策，全面提升競爭力，讓香港的國際商貿角色得以走上新的發展台階。

香港要避免重蹈日本「迷失30年」的覆轍，也不要被周邊城市邊緣化、被區內競爭對手淘汰，未來的日子一定要努力打拚，所謂逆水行舟，不進則退！