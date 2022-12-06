我在珠海學院一帶一路碩士課程的學生，平均年齡都三十多歲，也有四、五十歲的。他們都不是剛剛大學畢業，而是畢業多年至十多年，不少屬創業的企業家、公司的中高層管理，事業有成，絕大部分來自內地主要的富競爭力的城市，深圳、杭州、合肥、北京、上海為主，也有其他省會城市。

他們背景不同，卻是同樣地有心學習。課程全用英語教學，年紀大的同學學習得比較辛苦，因為多年少用英語。其中不少是女性，家有子女，也有事業，用一年時間來香港上學，且受我們嚴格的學習要求，課程繁重，付出的代價巨大。不少在課餘時還要經常兼顧屬下企業的業務，遙距管理，承受着頗大的學習與工作壓力。他們擔心學習，擔心考試，反映他們對課程的投入。

或許不是每個學生都可以在考試中取得高分，一個理由是課程教的很大部分都是他們從未接觸過，也未聽聞，更不用說了解，最簡單的是許多地名、國家，都是他們聞所未聞。又如比較法律體系一門課，他們要學習的不單止普通法，還有大陸法和它們的混合，以及伊斯蘭教法等。也不是單跟從法律，而是要明白其中的因由變化，一半學生都不是文科社會科學畢業，要從頭學習。不過我們當教授的，均是盡心盡意地傾囊相授，不計較薪津水平、工作負擔。能夠這樣與同輩老師們一起專心教學，與學生交流，這是樂事。

學生中有不少人的事業都極具創意，也代表內地企業家們的努力求變。例如跨境電商，我們只知內地發展，不知已向全球滲透。我指導一位學生的論文，便是研究分析內地電商在東南亞發展模式，我是第一次知道跨境電商在東南亞竟然是這樣的大發展，僅落後於內地，卻領先全球其他地區。

對我來說，這實在是教學相長，教學便是學習與學問在師生交流激勵中演化的過程。學生取得怎樣的成績已不重要，重要的是他們學習多少，可用多少，也不着意於是否當下即可用，更在於讓他們了解世界和地區的變化趨勢，面對未來。

參與這樣的教學，絕對是樂事，也是個人持續學習的過程。每年200名學生畢業，他們今後對中國內地和香港一帶一路的發展，應該會有很大的貢獻，於己、於社會、於世界，都會是變動轉化的推動力量。今後多收海外學生，作用更大。