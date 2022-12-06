敢於鬥爭、善於鬥爭，是中國共產黨自創立就堅持的「鬥爭哲學」。堅持這個鬥爭哲學，就能克服一切艱難險阻，打敗一切兇惡狡猾敵人，將革命和事業推向前進；反之，就會被敵人擊敗，在困難和艱險面前退縮，不會有勝利的今天。觀照當前的形勢，中央宣講團日前在香港表示，西方以制裁和抹黑等各種方式，欲搞垮中共領導和中國特色社會主義制度，未來要敢於鬥爭、善於鬥爭，加強鬥爭本領，強調「如果沒有鬥爭，香港就沒有今天的局面」。

非常巧合的是，這些天香港正在司法領域為如何「準確、全面」落實《港區國安法》展開博弈和鬥爭。《港區國安法》的公布和實施，本身就是鬥爭的產物，就是香港回歸實行「一國兩制、港人治港、高度自治」遭到反中亂港勢力與外國勢力相勾結，進行搗亂破壞，發生暴亂，中央不得不出手止暴制亂、維護國家安全的鬥爭產物。《港區國安法》的公布和實施，沉重打擊了反中亂港勢力，打擊了外國和境外勢力顛覆「一國兩制」、推行「顏色革命」的企圖，正在依法嚴懲違反《港區國安法》的大大小小犯罪分子，香港由亂而治，開啟了由治而興的局面。

然而，事情遠遠未完，實施《港區國安法》的鬥爭進入了深水區，遭到香港司法體系和人事的重重狙擊。他們利用黎智英聘請英國御用大律師介入國安法案件，展現了香港司法體系和他們掌握的權力可以讓《港區國安法》陷入泥沼、窒息而死的能力！他們又在《港區國安法》的落實問題上挑起了新的鬥爭，中央再次被迫接招！

「樹欲靜而風不止」，中央的「鬥爭哲學」一直面對這種狀況。《港區國安法》公布後，中央一直希望香港司法界中人能夠正確對待、認真實施《港區國安法》，然而他們沒有這樣做。他們中的一些人對《港區國安法》是採取反對、抗拒、漠視、傲慢的態度，要千方百計阻撓實施！