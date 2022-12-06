這些年美西方政客經常將「基於規則的國際秩序」掛在嘴邊，並以此攻擊中國和俄羅斯等國家不遵守國際秩序。其實世界上並不存在真正意義上的國際秩序，如果說有，也只能是以聯合國憲章宗旨和原則為根基的國際關係基本準則。聯合國憲章規定各國主權平等、互相尊重領土完整、互不侵犯或干涉內政、平等互利、和平解決國際爭端、禁止動武或以武力威脅。但諷刺的是，美國恰恰是最不遵守國際基本準則、最喜歡對外動用武力的國家，有何資格批評別國？

說穿了，美國宣稱的所謂國際秩序，實際上就是要求全世界服從其利益的強權邏輯。所有規則都由其主導和制訂，有利於自己時就遵守，不利於自己時就棄如敝屣，這不是國際秩序，而是強權即公理。特朗普執政時叫囂「美國優先」，隨意退出《巴黎協定》、世界衞生組織、聯合國教科文組織等等，拜登上台後又高呼「美國回來了」，重新加入相關協定和組織。對老美而言，所有國際規則都由他們說了算，所有國際組織都必須遷就美國。

最荒謬的是，美國從一開始就拒絕簽署聯合國通過的《海洋公約》，後來卻唆擺菲律賓據此公約提出南海主權聲索，並要求中國遵守國際仲裁庭的相關裁決，真可謂九唔搭八。至於美國偽造證據，避過聯合國派兵入侵伊拉克，更是赤裸裸的強盜行為。如果說俄羅斯對烏克蘭發起「特別軍事行動」違反國際法則，那麼美國入侵伊拉克、利比亞、敍利亞等主權國家又算是甚麼？

面對美國霸權，有些國家為虎作倀，有些國家逆來順受，有些國家敢怒不敢言，但也有一些國家不吃這一套。去年中方官員指美國沒有資格居高臨下對中國說話，充分表明北京的立場和態度。不是說中國不遵守國際規則，而是說中國沒有義務遵守美國單方面制訂的所謂國際秩序。

畢竟時代不同了，隨着眾多新興國家崛起，一種多極化的國際新秩序日漸形成，美國的單極霸權正迅速崩解。在這種情況下，美西方還在強調「基於規則的國際秩序」，還想以自己的「家法幫規」約束全世界，還要對中國指手畫腳，既荒謬，又可笑。中國提出人類命運共同體，期望各國在追求本國利益時兼顧他國合理關切，促進全球共同發展，這才是值得遵守的國際秩序。