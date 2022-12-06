法國總統馬克龍衝着拜登簽署的《降低通脹法案》而到美國進行國事訪問，除了獲得一頓豐富的國宴招待，幾近空手而回。拜登明言不會為法案的本土補貼政策引發歐洲不滿而道歉，但認為可微調法案內容。然而，法案經兩院通過並由拜登簽署落實，所謂微調即使存在，亦肯定「微乎其微」，拜登不過是忽悠馬克龍而已。

有關法案是透過向環保行業提供數以十億美元補貼，重振美國製造業和促進可再生技術發展。但此舉將扼殺歐洲大量工作崗位，不少歐企為了降低成本享受補貼，或會移至美國設廠。馬克龍早前在愛麗榭宮設宴招待歐洲企業家，游說他們留下來不要走，原因正在於此。拜登落實這個法案的時候，難道不知道會損害歐洲盟友的利益嗎？但他照簽不誤，貫徹美國優先。站在美國總統的角度而言，他這樣做絕對正確；但作為美國盟友，則肯定心頭涼了半截。顯而易見，美國藉着俄烏戰爭割韭菜，既欲肢解俄羅斯，又要掏空歐盟。馬克龍當然心知肚明，奈何美國至今仍是超級強國，只好敢怒不敢言。

當然，馬克龍亦不是省油的燈，他或於下月訪華，更靠攏中國已成歐洲對抗美國的最好選項。事實上，在G20峰會期間，馬克龍曾獲國家主席習近平接見，當時習近平寄語「中法、中歐應該堅持獨立自主、開放合作的精神」，一句獨立自主可圈可點。在中國強勢崛起的時代，歐洲過於傾斜美國一方，根本毫無着數，歐洲亦逐漸覺醒。德國政府便揚言無意跟隨美國普遍禁止華為等中國電訊設備製造商的產品；荷蘭亦表明無意完全遵從美國政府針對中國晶片業設下嚴格出口管制措施，在此問題上荷蘭會有自己主意。美國拉線的歐洲反華聯盟正在瓦解。