今年2月起，俄羅斯悍然派兵攻打烏克蘭，此舉對還是不對，可議者甚多，但撇除是非對錯問題，純粹以戰論戰，俄羅斯在這場戰爭中的表現實在不差。好些西方評論者以為，俄軍除核彈以外，近乎一無可恃，那是太小覷莫斯科了。

近日，北約成員之中有好幾個歐陸大國，他們的武器庫都嚴重告急，尤其是德國，據說常規軍火的存量接近見底，僅夠一、兩天之用。堂堂歐洲第一大國，軍械庫尚且如此捉襟見肘，等而下之者，如英國、法國，恐怕也好不到哪裏去。他們的倉存武備，大都投入到烏克蘭戰場，用作對付俄羅斯了，而烏國總統澤連斯基，卻是個不知厭足之人，你即使罄盡所有，他還是嫌太少。此君欲壑難填，北約各國現已騎虎難下，惟有繼續飾演填海的精衞鳥。

俄羅斯以一國之力，在烏克蘭戰場上跟整個北約組織周旋，把歐陸列強的家底都打光了，而俄國軍隊非但能保持不敗之身，而且還能成功佔領烏克蘭約15%的土地，俄軍的戰鬥力是如何強橫，於斯可見。西方評論者老是愛在俄軍的身上找碴，說在戰場上檢獲俄製坦克，拆開組件，發覺內裏使用的晶片，是在民用舊冰箱中抽取出來的，他們以此引為笑話。事實上，面對歐美國家的制裁，俄羅斯確是在鬧晶片荒，但換一個角度去想，莫斯科的環境如此緊絀，快要回到「小米加步槍」的年代，軍隊卻仍然能夠在沙場上英勇作戰，而且還取得不俗的成果。以此觀之，俄軍實在堪稱是虎狼之師，歐美國家靜心想來，也該覺得寢食難安。

反觀美國，在阿富汗耗時近20年，投入了無數精兵強將，卻仍然贏不了打游擊戰的塔利班軍人。美國、俄羅斯兩相比較，山姆大叔能不汗顏？