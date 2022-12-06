內地早前出現民眾手持白紙的示威活動，要求當局改善防疫政策措施，有在香港讀書的內地生以相同方式聲援，可是有本地搞事分子見有機可乘，混入其中，企圖渾水摸魚，難怪被保安局局長公開譴責，踢爆是「再次顏色革命雛形」。

這堆人舉他又舉的另類「舉人」，擺出一副狀似關心內地同胞的模樣，又表達出對烏魯木齊早前大火很有感觸似的，但不妨去問問他們火災造成了多少死傷呢？看看他們答不答得上來，抑或就如黑暴時期，年輕人個個百犬吠聲說「五大訴求，缺一不可」，但在街訪中擘大口得個窿者卻不計其數，他們根本就懶得去理五大訴求所指為何，只滿足於隨便找個藉口，抓住機會，讓他們可以自我感覺良好地出來趁、出來搞事，甚至參與刑事毀壞、傷害他人身體等惡行。

如果真的要關心遭遇祝融之災的苦難者，香港這群示威者有需要捨近求遠嗎？2019年馬鞍山火燒人案，黑暴對持不同政見人士先淋潑易燃液再點火燒，行為極度兇殘，手段異常獨裁，簡直是欲將對方永久滅聲，而香港那群口口聲聲追尋公義、捍衞民主的社運人士，多年來卻好像吃了啞藥一樣，對暴徒的暴行不割席，更拾爛果報口水尾稱嗜火狂徒為「火魔法師」，這等人對於民主公義、是非黑白，乃至做人必須要有的道德標準的認識，才真是名副其實白紙一張。

有美國資金背景的外媒報道，白紙示威中有中國網民自白：「2019年嘲笑香港，2020年詆毀香港，2021年理解香港，2022年追隨香港」，3年前沒醒悟，現欲向香港示威者道歉。先不說網絡世界品流複雜，何況有指世上每25人就有一個人毫無良知，中國網民規模逾10億，找出了一班認同黑暴，具備反社會思想雛形的人，又有何難？