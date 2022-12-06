立法會房屋事務委員會昨日討論政府推出的「簡約公屋」計劃，大家除了關注選址及建造成本，亦關注簡約公屋與過渡性房屋的協作與分工，盡量避免造成惡性競爭。筆者認為，當局應仔細研究兩者的定位和策略，包括推出計劃的時間、對象類別及單位的租金等，讓兩者相輔相成，不要造成過渡屋「有屋無人住」。

根據局方解說，第一批簡約公屋即超過1,000個單位，最快可在2024至25年落成，其餘單位分別在2025至26年及2026至27年分階段落成。而過渡屋約有一萬多個單位，主要會在2023至24年落成，筆者認為簡約公屋單位推出市面的時間合適，做到未來幾年皆有短期住屋供應，支援劏房戶等有需要人士改善居住環境。

筆者一直有跟過渡屋營運者聯繫，認為政府當前必須加強支援過渡屋項目，包括放寬過渡屋申請比例，盡快調整甲類與乙類租戶八二的比例，增加乙類即非輪候公屋3年以上租戶的比例，讓居住在劏房和不適切房屋但不符合申請公屋的人士，也可申請入住過渡屋。

另外，應讓過渡屋與簡約公屋租金更趨一致。現時簡約公屋的租金由570元至2,000多元不等，較過渡屋便宜。當局宜把現金津貼恒常化，讓入住過渡屋的居民可持續申請租金津貼。同時須主動邀請過渡屋租戶申請現金津貼，如不符申請資格，可另安排由當局資助，交由營運機構提供實報實銷的租金津貼。

筆者對推出簡約公屋是支持的，但前提是必須同步加強宣傳過渡屋的功能，例如參考居屋示範單位展銷方式，讓居民接觸到過渡屋項目設計和詳情，建議當局撥出地方讓營運機構擺放攤位介紹項目。