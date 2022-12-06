新冠疫情持續近3年，許多國家和地區已踏上復常之路；而因為家人或身邊朋友中招嘅愈來愈多，唔少市民已把「中招」視作等閒，要言之，不會如疫情初起時咁騰雞或驚青。嗱！數據顯示，本港近日單日新增確診雖然重上一萬宗水平，之不過重症及死亡個案並無顯著增加，維持於低雙位數。

有醫生認為，近排本港疫情反彈，非輸入個案主導，故不應阻礙對「0+3」入境檢疫安排再作放寬。日本已廢除旅客入境需接受核酸檢測要求，旅客只須申報健康情況及符合新冠疫苗接種要求便可入境，之後亦不需任何檢測；台灣亦已解除戶外口罩令；上海從尋日起，乘坐市內公共交通工具以及到公園等室外公共場所，不再查驗核酸陰性證明；連防疫要求嚴格嘅深圳，市民乘坐市內巴士、地鐵、的士等交通工具，進入室外旅遊景點等公共場所，憑健康綠碼即可，不再查驗核酸證明。可見封控已漸消除，社會陸續復常，有望走出疫情陰霾。

中國嘅傳染病專家亦紛紛指出，通過疫苗接種、藥物嘅治療，已進入到對病毒馴化、控制嘅階段了。有廣州專家甚至表示，目前大部分感染者只需服用普通感冒藥就可痊愈。Omicron變異株嘅毒力顯著降低，可以說已趨於穩定，以後再變異嘅機率較小。專家又指出，症狀以上呼吸道感染為主，用藥也只是對症下藥，包括解熱、鎮痛，只係普通緩解感冒症狀嘅藥物就可以。

香港市民如確診，預約醫生後可獲政府全額資助新冠口服藥；再講吖，政府谷針不遺餘力，鼓勵長者及幼童接種卯足全力，又大力叫市民接種復必泰二價疫苗，以提高抗體。呢方面，老朽要讚政府好為市民設想。所以，香港有條件加快放寬和復常！