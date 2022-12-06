孟子云︰「老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。」在中國傳統儒家思想中，愛是有層次先後、分親疏遠近，絕非一視同仁，遑論吃裏扒外！偏偏香港政府與別不同，收受港人稅金，卻無視市民苦難，反而在庫房日益空虛的情況下，堅持每年耗費大量公帑，養活一大批假難民。可笑的是，假難民受港人恩惠，卻忘恩負義，做盡傷天害理之事；槍擊、斬人、搶劫、強姦、非禮，幾乎每宗罪案都有其身影。港府苦苦堅持接納假難民，實乃假仁假義！

別誤會！筆者並不是主張對難民見死不救！倘若真的是難民，本港又有餘裕，提供人道援助也是無可厚非。事實卻是，在過去5年間，港府年均接獲約1,600宗「免遣返聲請」，但獲確立率僅約1%，意味着99%的聲請人，根本稱不上是「難民」！他們卻利用制度漏洞，在聲請期間掠奪本港資源，更有甚者，即使未獲確立仍繼續上訴及覆核，扭盡六壬延長留港時間，以便掠奪更多資源。須知道，在現行法律下，免遣返聲請人是沒有在港工作的權利，要由社署委託的國際社會服務社提供每月價值超過3,200元的人道援助；結果單在去年，港府便耗費10億元公帑！

庫房內每分每毫都是港人以血汗換回來，容不下一星半點的浪費！港府平常好大喜功，頻頻弄出「大白象工程」，仲要每年花費10億元養活假難民，根本是匪夷所思！尤其是如今本港經濟不景氣，港人根本自顧不暇，港府要拯救，也應該以港人優先！畢竟市民為建設香港勞心勞力。至於假難民，非但沒絲毫貢獻，反而為非作歹、禍害港人，甚至連累在港默默耕耘的少數族裔受人白眼。港府的做法，猶如對自家人捱飢抵餓視而不見，反而捉老鼠丟進餘糧不多的米缸，這算甚麼仁慈，根本殘忍至極！

事實上，多得以美國為首的西方陣營四處破壞，世上難民數目着實不少；諸如中東、非洲乃至新加入的烏克蘭，每年均有數以萬計難民流離失所，四方逃難！不過，動亂地區與香港的距離太遠，難民逃往香港的難度着實不小，若非依親，有能力的難民大多傾向逃往歐美，又豈會逃往香港？本港之所以每年出現大量免遣返聲請人，背後原因並不單純！從大量假難民淪為黑幫南亞兵團可見，假難民的出現是由黑幫一手操控；黑幫利用假難民作為打手，假難民則在獲取不法利益後「衣錦還鄉」，雙方互惠互利！

現時黑幫愈來愈猖狂，視法律如無物，仇殺販毒每日輪流上演，弄得本港烏煙瘴氣，市民日日提心吊膽！要重挫黑幫氣燄，除了加強掃毒，堵截其主要收入來源之外，防止「免遣返聲請」遭濫用，甚至尋求退出聯合國《禁止酷刑公約》，使假難民消失，也可起到堵截黑幫兵源之效。既能重挫黑幫，又能節省公帑，一箭雙鵰，何樂而不為呢？