產評：零和博弈無完卵　全球經濟失序輪

新冠肺炎疫情威脅已大大減緩，但全球經濟景氣未見大起色，皆因大國博弈、通脹高企、利率猛升，產業鏈和國際供應鏈仍陷失序狀態。過去由全球化推動的增長巨輪，如今經已失靈，必須接受一個殘酷的現實，就是在未來一段長時間，全球產值難復疫前高峰；經濟衰退、通脹高企不會是短暫現象。得抱着開創新篇的心態，來應對這百年一遇的世界棋局！

今年全球投資市場離不開兩大主題──強美元及加息潮。強美元不是貿然而來，而是因美國轉向採取量化緊縮貨幣政策，對抗通脹、吸引國際資本回流而來。聯儲局激進加息，造就美元強勢；俄烏戰爭令歐洲面臨能源危機，美國作為原油淨出口國卻成受惠者，亦加強外界對美國經濟增長持續性和穩定性的信心，結合地緣政治風險飆升推高避險需求，變相為美元強勢給力。美元資產愈貴愈受青睞，美國人手上的購買力大增，進口通脹壓力下降。這一切還是衝着美國的需要而來，哪管全球大部分人受害，尤其是外債沉重的新興經濟體。

雖然今季美元強勢收斂，但是否已見周期浪頂，言之尚早。事實上，目前美國通脹雖由高位略為回落，但與目標水平仍有距離，除非俄烏戰爭平息，緩減避險需求，又或是歐美經濟衰退之風來得比想像中烈，迫使聯儲局「收手」，否則美元偏強的格局並不能輕易扭轉。

在這大背景下，一眾非美貨幣經濟體的產值受匯兌因素影響，以美元計產值必然要打折扣。除了貨幣戰略外，美國正推動貿易保護主義，最新又聯同歐洲擬向中國鋼鋁徵收關稅。大國博弈無日無之，但目的只有一個，就是為美國創造利益，而當美國經濟有難，全球都要「鬥衰」，這就是美霸的一套治理邏輯。

歷史告訴大家，每當全球地緣政治風險上升，貿易保護主義抬頭，支持全球經濟發展的基礎變得不牢固，國際局勢多風多雨，景氣就會積弱，甚至成為戰爭的導火線。眼前全球經濟先是備受疫情摧殘，繼而是中美博弈激化，全球主要產業鏈和國際供應鏈持續大洗牌，過去的全球化紅利消失，經濟增長不復疫前是幾可肯定的趨勢。要知道，比如美資改往印度等地設生產線，台韓資金響應美國呼籲往美國建半導體廠房，表面上是簡單搬廠撤資，實際上涉及的成本、效率及供應鏈問題複雜多變，根本無法複製過去以「中國製造」為核心的成功一套，重建過程存在各種風險，這些不明朗因素顯然尚未反映在市場估值上。

中美脫鈎、東西分裂，其本質離不開零和博弈，更有朝向「新冷戰」的趨勢。要打破這種反全球化思維，得以和平競合方式來重構出新全球化模式，而美霸就成為這過程的主要障礙，故去美元化的興起，空穴來風，亦非單一經濟體可以主導，而是市場需求所使然。

迎面而來的全球經濟衰退也許是躲不開、避不過，得走出舊模式的框框。新一輪科技革命與產業變革將重構全球創新版圖，重塑全球經濟結構，這個過程離不開資源大洗牌和國際話語權的激烈爭奪，只有以變應變，適者生存。