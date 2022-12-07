功夫茶：無憂無慮談何易　缺失太多如浮萍

疫慌持續3年，出現防疫疲勞乃人之常情，更何況港府防疫抗疫張弛無道，叫港人無所適從。有人會說「境由心生，我自得其樂，無憂無慮，快樂極了」嗎？如果真有咁嘅人，政府就唔使挖空心思，到處張羅要如何「說好香港故事」啦！

呢，明末清初才子金聖嘆作《三十三不亦快哉》，佢快人快語，讀來令人快意無比，之不過，快意之事未必人人盡相似，因為觀點不同、時勢有異，這道理不難明白。事實上，港人嘅幸福感一向不高，經過3年疫慌，都唔使問阿貴，有乜可能會食屎食着豆，忽然幸福起來吖？嗱，根據聯合國早前公布嘅2022年全球幸福指數排行榜，香港排名81，仲低過排名72嘅中國。時勢有變，香港人嘅幸福指標又如何呢？

各位，近日有機構就社會幸福指標進行民意調查，結果顯示10項社會幸福指標之中，有3項包括安居、生活無憂無慮和享有政治權利，均低於合格水平。當中生活無憂無慮嘅指標為眾多項目中最低分，機構認為結果反映港人評價偏向負面，認為生活非無憂無慮，以及未能安居。

講真，港人有可能安居嗎？功夫茶不久前先指出假難民、南亞兵團周街劈友、追斬同鄉如家常便飯，佢哋無惡不作，行劫、販毒、聚賭丶非禮、加入黑幫等一浪接一浪，將「罄竹難書」呢句成語發揮到極致，令香港變成「動感之刀」！事實上，假難民變成香港尾大不掉嘅毒瘤，搞到香港雞毛鴨血！依家財赤料超過千億元，香港庫房水緊，每年仲要耗費十多億元養佢哋，一提起就令人無名火起，點會有絲毫幸福感吖！

呢，講到生活無憂無慮，更是令人百感交集，疫慌以來，經濟下滑，百業蕭條，打工仔收入大減卻面對加風熾熱！仲有港鐵不足一個月兩度發生嚴重事故，唔係甩車門，就係壞車卡，而且多數發生喺上班嘅繁忙時間，搞到打工仔想準時返工都好似要靠彩數，你話想生活無憂無慮，不是癡人說夢嗎？返工要戰戰兢兢恐防港鐵又出事，認真冇厘癮頭！至於人身安全、享有個人自由、有合適就業機會、免於恐懼、弱勢社群得到保障、司法程序公正以及兒童成長快樂嘅評分，都係差強人意。

大家有目共睹，香港近年掀起移民潮，各行各業都流失唔少人才。最新一份《中學概覽》尋日發布，全港共有44間官津中學嘅中一需要減班，按年合共減46班，當中包括多個地區，有兩間甚至已停收中一，意味會殺校。香港面臨太多困境，人口流失、老化、出生率低；港人缺失太多恍如無根浮萍，港府要為市民謀幸福，看來要加把勁，切勿口惠而實不至，一味畫餅充飢，始終係風扇底下傾偈，講風涼話而已。