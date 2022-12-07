世界視線：俄油限價檢芝麻　油價飆升失西瓜

歐盟成員國於12月2日達成協議，針對俄羅斯輸出原油設定每桶60美元的價格上限，12月5日起生效，支持加入的還有七國集團（G7）其他成員國和澳洲。歐美等夥伴國推動這策略的目的，是認為這樣做雖然不如禁運決斷，但起碼可以兩全其美，因確實對俄油有需要而不能全面達到杜絕入口，但起碼可達到檢便宜又減少俄羅斯原油收入的目的。

烏克蘭總統澤連斯基也被迫接受限價策略，但就批評價格上限應該起碼如一些中、東歐國家所希望，定在每桶30美元這個俄羅斯石油的平均生產成本。這些國家當然想得美，因為這樣它們就可享受低價原油及嚴重打擊宿敵俄羅斯。不過，歐盟給俄國石油制訂每桶60美元的價格上限，是有其考慮，因為這正是美國頁岩原油生產的基本成本價格，若俄油低過這價，美國石油出口不單止無法競爭，美國石油生產商也會抗議這是嚴重違背市場原則，以及打擊其商業營運。

另一方面，石油輸出國組織及盟國（所謂「OPEC+」）於12月4日召開會議，同意維持今年10月5日定下每日減產200萬桶的決定。這當然是對近期國際油價由11月初每桶100美元下跌至如今接近80美元提供支持。其實，維持減產也足夠推動冬季國際原油價攀升。而俄羅斯對限價當然非常不滿，俄政府聲言會對限價國實施報復，相信俄羅斯會着手減產或對限價國減少供應，這樣對提供全球供應達10%的俄羅斯原油限價，已經會因減少供應而推高油價，「OPEC+」不做甚麼就可坐享其成。

不少能源專家指出，原油不像天然氣，是可以用各種方式透過陸路或海路運輸，難覓蹤迹，俄羅斯不僅可多轉運賣給中國、印度及土耳其等國，也可把原油和不同中亞產地或伊朗的油混合，再高價出售到歐洲，特別是提煉後的石油產品根本無法查明。當然，俄國用這些方法轉售是要提供折扣給入口國，但面對油價預期上升及有大量亞洲和非洲國家的平價需求及轉售套利的吸引，效果只會使俄國收入因減得加。

反而歐盟在冬天來臨，油價自然季節性上升，再加限價，才是百上加斤，希冀拾粒可享限價石油的便宜芝麻，反而變成要最終承擔飆升油價損失的大西瓜！歐盟經濟衰退威脅更加明顯。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻