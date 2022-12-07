娛圈單打：我爸是李安 上位唔使慌

每隔一段時間，華人巨星李小龍的傳奇事迹便會被搬上大小銀幕，來到今年，又傳來奧斯卡大導演李安開拍李小龍傳的消息，並由愛兒李淳接棒演李小龍。據報李淳為了演好李小龍一角，兩、三年前已秘密習武，勤練廣東話，務求形神俱似。新片尚未命名，但有李安這塊金漆招牌，並由李小龍女兒李香凝聯合監製，未上映先轟動。

正所謂可憐天下父母心，李安力捧愛兒之心，路人皆見，然而揠苗助長孰好孰壞，實在不好說。想當年哥普拉執導《教父3》，起用女兒蘇菲亞哥普拉飾演教父小女兒，結果劣評如潮，可見「用人唯親」通常難獲認同。

看李淳的表演履歷，的確十分豐富，兩歲已客串父親成名作《囍宴》，成年後參演過很多荷里活電影如《醉爆伴郎團2》等，惟始終離不開父蔭，佔戲較多的《比利‧林恩的中場戰事》便是由李安執導。

香港觀眾對李淳較有印象的演出，應推去年上映的港產片《智齒》。他飾演剛畢業的重案組見習督察，與林家棟有頗多對手戲。惟平情而論，表現只是一般，外形也不亮眼，倒是190cm的身高頗為標青，比李小龍要高得多。然而身高和演技並不一定成正比，要不是「我爸是李安」，李淳能否得到這麼多演出機會，大家心照。

李安作為世界知名的大導演，由《囍宴》、《飲食男女》，到《臥虎藏龍》、《斷背山》、《色，戒》等，全部有口皆碑；力捧新人更是有一手，章子怡、湯唯、希夫烈格、積佳蘭賀等，全部都能脫胎換骨。今次李安能否將愛兒點石成金，只能拭目以待。