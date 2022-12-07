正論：增加航班削人手　國泰服務多隱憂

隨着港府逐步鬆綁疫禁，本港航空業復甦重燃希望；各大航空公司密鑼緊鼓、紛紛增聘人手，以圖扭轉過往頹勢，一舉搶佔市場份額。然而，面對復甦大勢，國泰航空仍因管理不善而醜聞不斷、愈做愈燶，近日更傳出削減每班航班的人手，不但影響服務質素，更惹來機組人員不滿。國泰工會昨午緊急召開員工大會，醞釀以罷工迫使資方改善員工福利待遇。聖誕新年臨近，罷工一旦成事，勢必影響港人外遊及旅客來港計劃，隨時可能打亂本港經濟復甦節奏！

國泰航空削減航班人手，受影響的豈止前線員工，乘客亦會受害！據估計，在過往的國泰航班中，空服員與乘客的比例是1比50，換言之每名空服員要服務約50位乘客；現時人手不足的情況下，兩者比例更進一步擴大，每位空服員至少服務約70位乘客，變相是每名乘客獲得服務的時間更少，加上空服員休息不足，必然影響服務質素。更令人憂慮的是，人手不足下，空服員更難應付突如其來的狀況，諸如乘客急病等，嚴重的甚或危害航班安全！即便撇除突發狀況考慮，空服員忙中難免有紕漏，諸如行李遺失等，屆時國泰又該如何向乘客交代呢？

國泰航空現時人手不足，可謂是咎由自取。本港疫情肆虐之時，港府迫不得已推出一系列防疫措施，其中嚴格的入境防疫限制，以及航班熔斷機制，對航空業衝擊巨大。縱然是為了節省開支，惟國泰航空當時拒絕與員工共度時艱，而是選擇向前線「開刀」，展開大規模裁員；甚至把疫情當作永久減薪的機會，要求留下的員工簽署新合約，大幅縮減薪酬及福利；其舉動不但寒了一眾員工的心，整個業界也為國泰員工遭受不公待遇而抱不平，自此深埋禍根。疫禁放寬後，國泰也曾舉辦大型招聘會，甚至嘗試聯繫舊員工「回巢」，卻乏人問津，正是因緣果報！

常言道︰「知錯能改，善莫大焉！」如今航空業環境改善，國泰航空理應提高前線待遇，以挽回民心；偏偏國泰反其道而行，不但福利津貼不及疫前水平，更將人手不足的壓力加諸於前線身上。有任職多年的國泰空姐坦言，機組人員的主要收入來自「外站津貼」，現時卻有很多同事被迫每天都飛「即日來回」，變相失去額外津貼，只能依靠底薪維生；更甚者，以往飛「長途航班」或「即日來回」時，至少有一天假期休息，如今卻連一天假期都沒有，令員工休息嚴重不足！

國泰航空的刻薄，終招來員工群起反抗！國泰工會昨午經討論後，會員以大比數通過授權工會進行任何的下一步行動，其中不排除在聖誕或新年的時候進行罷工。縱然工會主席強調罷工是最後方案，如非迫不得已，不會罷工！惟資方昨日回應工潮時，態度依舊避重就輕，僅指曾與工會進行多次會談，又指員工大部分關注事項已得到解決等。倘若勞資雙方早已達成共識，工會又何需緊急召開員工大會呢？由此可見，雙方分歧仍然巨大，破局似乎在所難免！