一邊廂，我們看到中共二十大之後，中國外交出擊，在G20、東盟會議等，中國的領導人向全球訴說中國主張的和平發展、人類命運共同體。與各國領袖會面的結果，未必可說服美國與西方止干戈，但至少外交會面商量，多了接觸游說，各國的誤解衝突便有機會減少，總好過關起門來，各自猜度對手的行動，疑慮與陰謀詭計充斥，簡單的偶然錯失與誤會都可釀成大衝突。中國代表的是外交，坐下來談判，用經貿方法來解決問題，看來已成功阻止美俄雙方動用核武。

可是另一邊廂，烏克蘭戰爭更趨劇烈，死亡日眾。戰場上，俄羅斯再不自我約束，烏克蘭新納粹主義政權也不約制，戰火燒及烏克蘭雙方陣營的平民老百姓，死亡傷殘與逃難蔓延烏克蘭全國，且外溢歐洲鄰國，反戰和反對高通脹的示威亦同時出現在歐洲各國。

此外，科索沃與塞爾維亞再起衝突；美國在敍利亞、伊拉克也掀轟炸；伊朗的暴動遍地開花；以色列繼續強拆巴勒斯坦民居來擴大殖民，巴勒斯坦便只能倣效以色列的先祖大衞，以石頭對抗以軍的火器；也門似戰不戰；埃塞俄比亞也是在內戰的戰與不戰之間；亞美尼亞攻擊阿塞拜疆；美國在挑動吉爾吉斯斯坦與塔吉克斯坦的矛盾，拉攏哈薩克斯坦；伊朗、巴基斯坦邊境的俾路支解放運動攻擊中巴經濟走廊。還有巴基斯坦塔利班和伊斯蘭國與美國聯手，企圖顛覆阿富汗塔利班政權。巴基斯坦不同派系政治衝突日劇，下一步且看印度會否安寧。

在東亞、東南亞，動亂在中國強大經濟力量和軍力震懾下難以發生。美國只是在台海製造挑釁，拉攏日本、澳洲來對抗中國，但反而被北韓借機提升核武導彈試驗。南美則是左翼政黨紛紛靠選舉上台，美國後院沒有戰亂，卻侵蝕美國勢力，反有失火之嫌。古巴不再安心受制裁，委內瑞拉制裁不得，南美的形勢與中東、東歐等地似乎成對比，前者是美國霸權受打擊，後者是美國霸權肆虐，亂與不亂根源都在美國。

這樣紛亂的世界，令人懷念冷戰時期的穩定。但冷戰是把世界凍結於美國為首的歐洲霸權底下，蘇聯只能保一部分國家，最後連本身也保不住。冷戰不可能帶來世界和平發展，歐美獨霸更是其他國家的桎梏。現在的紛亂打破歐美霸權，反而是各國翻身發展的希望。