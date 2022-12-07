中央終於公開表示，要徹底擺脫殖民統治的影響。中央這裏所說的「殖民統治影響」，不僅是文化戰線、思想戰線的事，更是和國家憲法相聯繫，其背景是要發揮「憲法」對香港「一國兩制」實踐的引領保障作用，要做到3個「必須」，一是必須自覺尊重和維護社會主義的國家主體，以及中國共產黨的領導地位；二是必須禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度；三是必須擺脫殖民統治的影響，宏揚愛國精神。

97回歸，香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，保持資本主義制度和生活方式「五十年不變」，那時還不存在「擺脫殖民統治影響」的問題。當年這樣做是實事求是、歷史唯物主義的態度，中國共產黨人以馬克思主義的歷史唯物主義為指導思想，制訂不同時期、不同任務下的方針政策。

然而，從歷史唯物主義要求歷史的、全面的、發展的、辯證的看問題，就知道回歸後香港未有擺脫「殖民統治影響」。後來，隨着形勢的變化，反中亂港勢力、港英餘孽、洋奴漢奸利用並強化殖民統治的影響，從事破壞和顛覆「一國兩制」的活動。

當「殖民統治影響」的問題浮現出來，港人和中央發現再不剷除、擺脫「殖民統治影響」，就會對貫徹落實「一國兩制」造成極大的、深遠的危害，香港的「殖民統治影響」甚至可以成為反中亂港勢力和外國勢力相勾結、發動「顏色革命」的助燃劑。

今次反修例暴亂，「殖民統治影響」的魔影公開亮相，呼風喚雨，殖民統治的影響破壞力直指國家憲制。要擺脫、清除「殖民統治影響」，不能不觸及港英留下的各方面的制度，這些制度中的東西正是「殖民統治影響」的憑藉、依託和標識。這個問題，以香港司法領域最為嚴重，司法領域的問題不解決，就談不上能在香港擺脫殖民統治的影響。過去中央沒有公開提出這方面的要求，現在提出了，看他們還能頑抗多久！