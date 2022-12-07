俄烏戰爭陷於膠着狀態，交戰雙方師老兵疲，但似乎都無意停火，反而美國和德國、法國等西方大國開始沉不住氣，表面上繼續力撐烏克蘭，實際上已有點不耐煩。德國總理紹爾茨日前與俄羅斯總統普京在電話上談了一個多小時，之前美國總統拜登會見法國總統馬克龍後，也表示原則上準備好與普京對話解決問題。很明顯，西方大國都不想再糾纏下去，烏克蘭還能撐多久？

儘管烏克蘭早前的反攻嘗到一些甜頭，收回部分失地，但還是無法扭轉頹勢，戰場主動權始終掌握在俄羅斯手上。特別是自從俄軍放開手腳，大量摧毀烏克蘭基礎設施後，基輔當局已陷入絕境。嚴寒天氣即將來臨，沒水沒電的烏克蘭民眾如何度過？即使美西方願意繼續提供援助，也無法在短時間內恢復供水供電，更無法使烏克蘭起死回生，何況美西方自顧不暇，不可能沒完沒了提供援助。

早前歐盟委員會主席萊恩無意間透露烏軍迄今已有10萬人陣亡，基輔當局隨即否認，堅持陣亡人數只有1萬至1.3萬，一聽就知撒謊。實際上，烏克蘭經過多次徵兵後已無以為繼，正面臨兵源不足、士氣低落的問題，繼續打下去，恐怕真的要戰至最後一兵一卒。自戰爭爆發以來，西方媒體一直報喜不報憂，大肆吹噓烏軍如何反攻如何勝利，絕少報道俄軍正面消息，刻意營造烏軍形勢大好、俄軍不堪一擊的印象，烏克蘭戲子總統因此得意忘形，揚言要奪回所有失地，甚至收復克里米亞。

但事實並非如此，無論從人力和自然資源，還是從綜合國力，或是從軍事實力，雙方都不在一個層次，烏克蘭沒有多少資本與俄羅斯抗衡。戰爭進行到現在，烏克蘭民眾的苦況只有自己才清楚，烏克蘭軍隊的處境更不足為外人道。相信絕大多數烏克蘭人都盼望戰爭早日結束，以便恢復正常生活，只有少數納粹好戰分子才不願停戰。

戲子總統正是其中之一，他在西方媒體吹捧下飄飄然，把自己當成烏克蘭的英雄，必須率領國家戰鬥到底，如果此時與俄羅斯和談，一來沒有面子，二來總統寶座隨時保不住。再說，烏克蘭已經被打爛打殘，反正一無所有，再打下去也不過如此而已。除非西方能給予更多好處，或者總導演美國喊停，否則戲子總統必定還會繼續演下去，直至烏克蘭徹底失血而亡。