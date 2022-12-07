首屆中國—阿拉伯國家峰會預料星期五在沙特阿拉伯舉行，據報國家主席習近平將會親身出席，預料中方將會與阿拉伯國家簽署幾十項合作協議，當中最矚目的是，有傳中國向沙特阿拉伯購買石油的訂單，將有部分以人民幣計價，倘落實，勢必直接衝擊美元的霸權地位。

眾所周知，海灣國家既有非常重要的地緣政治價值，又是產油大國，美國過去一直與沙特等中東國家保持友好關係，惟近年美國意識形態大過天，拜登曾就美媒記者卡舒吉遇害一事，嚴詞批評沙特王室，更指沙特是「賤民國家」，令兩國出現裂痕；加上美國拒向沙特出售最新型武器，令沙特一肚氣，終致冇面畀，拜登要求OPEC+增產，只換來每日減產200萬桶石油的結果。

反之，中國這些年在中東深耕細種，為海灣國家提供了許多實利，單是去年，中國對阿拉伯國家的投資大幅增長超過3倍，而且除了經貿合作，部分中東國家還同中國開展軍事合作、政治結盟，甚至簽署電訊協議。而早前的珠海航展，沙特更向中國下了40億美元的大單，包括300架無人機等。由此可見，中國在多方面都能滿足中東國家的需求，由基建到軍售再到石油，影響力愈來愈超過美國，豈是無因。

更重要的一點是，美國的強盜行為，將自己的美元信用消耗掉，加速美元霸權的沒落。70年代中期，阿拉伯國家跟美國簽訂了石油美元協議，即購買石油以美元計價，而出口扣掉進口結餘下來的錢，有相當一部分用於購買美國國債。但俄烏戰爭一役，美國隨意制裁俄羅斯，包括凍結國債、企業以至私人的美元資產，這怎能不令其他國家心寒？轉用人民幣結算，加速去美元化，不過是保障自己利益之舉罷了。