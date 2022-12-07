中國內地正逐步解除防疫禁令，讓社會回復正常，廣州是疫情爆發的風口浪尖，筆者在當地有親友，不少更是長輩，故特意致電問候他們。我問長輩們有否接種新冠疫苗，5位之中，至今只有兩位已經接種。

是否接種疫苗純粹是個人選擇，尤其是長者們的身體情況各異，我固然不敢主動給予任何意見，只是旁敲側擊，問過一位居於廣州的老人家，問她會否考慮也去捱針。豈料，這位年過80歲的老人十分精明，馬上給我傳來當地發布的疫情訊息。根據廣州衞生部門提供的資料，截至我收到訊息的當天為止，全市在本輪疫情累計約有16.3萬人染疫，但重症及危重症合計只有4例，因染疫而死亡者更是零。故老人家不慌不忙，說自己不急於打疫苗，一於睇定啲先算。

這個例子可以反映出兩個現象，首先，內地的防疫工作十分理性而文明，國家固然希望長者們盡快接種疫苗，但在政策上並無過於催逼，仍是尊重居民的選擇權。另外，也反映出內地統計新冠危重及病亡者的方式較合理和客觀。目前，香港每天約有9,000人染疫，每日因染疫而死者，宣稱有十多甚至二十多人；台灣每天約有一萬多人染疫，每日的新冠亡者，往往也有數十人。而廣州累計十多萬病例，卻無一人死亡，究其原因，是統計方式不同所致。

港、台兩地，但凡病亡者身上染有新冠病毒，就一律視為因新冠而致死，此舉其實並不科學，如今的新變種病毒，殺傷力已明顯減弱，致死的比率不可能這麼高。反觀內地，他們的判斷方式更可取，除非致死原因主要是由新冠病毒所致，否則俱不視為新冠亡者。其實，新加坡也是採用這種歸類方法，跟港、台的明顯不同。