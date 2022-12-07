日本在世界盃決賽周踢出熱血足球，雖然最終還是未能突破16強止步的宿命，但在分組賽中擊敗4屆盟主德國及2010年冠軍西班牙，以小組首名殺入淘汰賽，就連內地官媒也發文探討日本足球值得借鏡之處。然而，日本足球是全國上下、足球圈內圈外群策群力，協同效應加乘下的成功典範，想要複製真是談何容易。

談到日本足球的勃興，不少人只知《足球小將》漫畫，又或成立於1992年的日本職業聯賽，指它提升了日本普羅大眾對足球運動的認知與投入度，外援的引入也有助日本球員對提升技術的渴求。如果日本足球的成功秘訣就是這麼簡單，中國也有中超聯賽，為何內媒還是得出「日本足球與中國足球幾乎同步開啟市場運作的聯賽和職業化管理」，如今卻落入種瓜得豆的感嘆？皆因聯賽只是招式，「日職聯百年計劃」才是練功心法。

此計劃強調在日本各地區提供興建及保養草地球場的服務，令各地區人士即使只是小學生，也能在正規的足球場上接受訓練。的確，世界盃是在標準草地足球場上作賽，日本又不是花不起錢，又或受制於土地供應不足而沒地方興建球場，為何不讓日本人從小已在草地場上培養位置感，練就刁鑽的射門角度？在不合規格的球場受訓，只會釀成先入為主的潛移默化，影響球員的未來成長。

有人會死拗巴西球員有沒有從小已踢標準草地場啊？說的人明顯不知道南非裔英國作家Simon Kuper早在其探討足球著作中寫道：「除了一萬小時法則外，任何一個國家想在任何體育項目中獲勝，15,000美元是人均最低工資。否則的話，這個國家就只有一條路可走：成為巴西。」富裕限制了人們去理解赤貧者對脫貧究竟多執着。