在杜拜舉行的2022年亞洲經典健力錦標賽，又再出現把「港獨」和「黑暴」歌曲當作中國國歌播出事件。中國香港代表連煒楨在現場打「T」字暫停手勢，維護國歌和國家的尊嚴，值得肯定，亦顯示港協暨奧委會的新指引有發揮作用，但筆者對主辦機構亞洲健力聯盟犯下如此低級和荒謬的錯誤，表示強烈不滿和譴責。

亞洲健力聯盟事後向香港舉重健力總會書面道歉，並確認港隊有提交國歌的音樂檔案，聲稱是技術人員曾在網上下載所有隊伍的國歌，但未有刪除錯誤的檔案，並在頒獎禮上開啟。對於這番解釋，筆者是不能接受，最近發生連串播錯國歌事件，其中一個共同點，就是主辦方聲稱從網上下載了國歌的錯誤版本。特區政府既要調查事件背後是否涉及政治動機和人為操控，更要正視網上充斥的「港獨」和虛假訊息，尤其是有人將「港獨」歌曲當作所謂「香港國歌」，並在網絡供應商的搜尋結果中置頂出現。

創科局已向互聯網搜尋器平台及網絡供應商交涉，要求糾正訊息，對方聲稱會處理，但至今似乎不了了之。筆者認為，當局須嚴正要求有關搜尋平台發放正確的國歌資訊，將正確資訊置頂，並將違法的「港獨」和「黑暴」歌從YouTube等平台下架，任何企業包括外國網絡供應商在香港經營都必須遵守國安法，絕不能挑戰「一國兩制」。

香港運動員在海外為港爭光，最重要是令他們可以專心比賽，不能把維護國家尊嚴的責任全推給領隊、運動員。特區政府應多行幾步協助比賽團隊，例如去信所有國際體育組織，闡明只有中國國歌，並無所謂「香港國歌」，國際奧委會應制訂強硬和仔細指引，要求國際賽事主辦方播放正確國歌。