內地正逐漸放寬防疫抗疫措施，譬如非必要不做核酸；允許輕症者在家隔離；防疫專家一再指出Omicron變異株嘅毒力明顯降低，認為市民按緩解普通感冒症狀的藥物作準備就可以；連官媒嘅評論文章都話「最困難的時期已經走過，將持續因時因勢優化完善防控措施」。

內地不再嚴防死守，放寬防控政策已在層層下達，有序執行，這方面令人鼓舞，因為不解封令人民生活嚴重失常，只會應咗毛澤東嘅名言：「哪裏有壓迫，哪裏就有反抗」！惟有復常，停頓不前嘅經濟才能重振，而香港才有望與內地通關，香港一潭死水嘅旅遊、零售、餐飲業才能「起死回生」，港府才有望「說好香港故事」！

而香港要復常，政府就唔好船頭驚鬼船尾驚賊，既然唔少醫生專家都話香港有條件進一步放寬，政府就應該勇敢跨前一步，將現時「0+3」入境檢疫安排再作放寬；本港實施「團進團出」超過半個月，畀持「黃碼」嘅旅行團遊客可於指定食肆堂食，之不過推出後反應冷淡，截至本月2日，旅遊業議會僅收到17個行程登記，當中得5個入境旅行團申請旅客堂食，較上月底多兩團咁大把；至於聖誕檔期則暫沒有旅行團登記來港，可見本港防疫措施仍然嚴厲，難以吸引旅客來港。

疫慌近3年，本港復常步伐如龜步，百業蕭條，在股市和樓市疲弱下，印花稅大減，賣地亦受拖累，加上保就業和防疫抗疫等額外開支，估計今個財政年度將錄得千億元財赤，而據多名經濟學家預測，港府本財政年度赤字將達1,590億元！財赤加大令本港財政儲備進一步下降至約8,000億元水平，相比2020年初高達1.2萬億元，短短兩年多蒸發咗三分之一！再係咁「流血不止」，真係唔使驚？