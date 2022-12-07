香港回歸祖國已超過四分之一個世紀了，走過來的路絕不平坦，亞洲金融危機、沙士疫情、國際金融海嘯等挑戰接二連三地衝擊着我們，當然還有幾乎癱瘓本港的社會動盪以及新冠肺炎疫情。幸運的是，香港在中央政府的支持下克服了每一個挑戰，並成功保持原有的優勢。

與此同時，國家也踏上新征程。去年是中國共產黨成立100周年，相信所有中國人都為國家在這100年裏所取得的成就感到無比自豪。現在的國家就像一輛永不停歇的火車頭，朝着建設社會主義現代化強國的終極目標而奔馳。總結起來，中國式的現代化是共產黨探索了100年後所獲得的正確道路，可以說是得之不易。1949年中華人民共和國的成立，為共產黨將其治國思想付諸實踐奠定了基礎。在慶祝共產黨建黨百年之際，共產黨帶領國家打贏了來之不易的脫貧攻堅戰，億萬中國人民不僅站起來了，而且還富起來了。

未來10年對香港很重要，對國家更是如此。統一台灣是不可避免的事，但絕對可以用和平方式達成，就是採用香港正實行的「一國兩制」。從某種意義上來說，香港是個正在進行「一國兩制」的實驗室，為了讓更多人心服口服，這場實驗必須成功，不許失敗。因此，香港的「表現」便帶有了遠超本港的意味，這也正好說明了為甚麼「一國兩制」現在寫入了黨章。目前，「一國兩制」正式提升到國家層面，成為中國政治意識形態的核心要素之一。

把「一國兩制」寫入黨章意義非凡，值得大家重視。顯然，這意味着該制度將繼續作為國家未來發展的重要戰略指引，絕不會是曇花一現。當然，人們必須接受凡事都不會完美這個簡單的道理，「一國兩制」一旦長期落實，問題自然就會出現。然而，這些問題有助「一國兩制」進行自我完善。如果沒有這些漸進式的衝擊和調整，制度反而容易失去活力，變得僵硬。「一國兩制」推出時是一種開創性的方案，石破天驚。任何有理智的人都會明白，期望制度的設計者能預測甚至解決「一國兩制」啟用後出現的問題，那是不切實際的。

國家愈來愈重視香港，這完全可以理解。如果說剛閉幕的二十大提供了甚麼重要訊息的話，那肯定就是這三件比以往任何時候都更加確定的事情了：首先，中國共產黨及其領導在中國崛起為世界強國的過程中意義重大，佔核心地位。第二，中華民族的偉大復興必須堅持下去。第三，隨着中央政府對香港的重視程度愈來愈高，香港浴火重生，再創佳績的把握和成功率也自然愈來愈大，值得期盼。

在過去的100年，中國共產黨展示了它可以為國家創造奇迹的無比魔力，往績是最客觀的，看歷史就知道事實。在國家全力建設現代化國家的時候，香港應努力做好「一國兩制」示範單位的分內事。