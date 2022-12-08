功夫茶：鼠患垃圾未解決　官僚例牌多狡辯

新冠疫情最嚴峻期間，本報關心社會關心民生，曾以跨版圖文並茂指出「骯港受盡摧殘，市民難過疫關」，力陳「三無大廈乃人間地獄」，要言之，老鼠橫行，垃圾圍城，成為香江奇觀！呢嗱，一年容易又冬至，好快又2023年喇！政府今年8月展開為期3個月嘅全港清潔運動，究竟各區鼠患有冇改善呢？垃圾黑點又有冇變走咗？

各位，全港18區均有鼠患，只係有些區好嚴重，好似油尖旺、深水埗、觀塘等，有些區就不至災難，好似離島及南區。最多投訴鼠患嚴重嘅，相信係公共屋邨，去年紅磡邨有居民拍下「鼠輩橫行」震撼畫面，只見紅日樓一單位外牆至少有7隻老鼠「排排企」準備覓路遁走！日光日白都咁浩蕩，夜晚巡遊肯定大操兵喇！

嗱！尋日喺立法會大會上，有議員提出口頭質詢，要求局方回應政府接獲嘅公共屋邨鼠患投訴情況，及潔淨服務承辦商合約針對鼠患嘅指標；又有議員指公屋居民面對老鼠入屋問題，因公屋潔淨服務承辦商合約不包括入去居民單位處理鼠患，詢問局方會否考慮更改合約，增加專項，協助居民處理。事實上，早有團體批評房署外判嘅清潔公司喺滅蟲鼠嘅處理手法各有不同，並冇統一標準；又有批評對此等外判公司欠缺監管。本報經常拍到食環署嘅外判員工蛇王，即為明證。

呢！房屋局局長回應，就話會從老鼠「食住行」三方面處理鼠患問題，又指屋邨鼠患主要成因係有人餵食動物，垃圾未能妥善清理，商戶未能妥善處理食物殘渣，未來會增加宣傳，提高居民衞生意識；又話喺鼠患嚴重嘅地方設置網絡錄像監察系統、設立夜間巡查小隊等。官僚搬出十八般武藝，卻原來本年度截至11月共捕獲1,720隻老鼠。喂，捉到17,200隻都嫌少啦！花咁多公帑先捉得嗰千零隻，笑死人！100隻老鼠繁殖一晚分分鐘都成千隻啦，有乜辦法香江唔處處有鼠蹤吖！正是：香江老鼠打橫行，只因官僚皆病貓！老鼠多到貓都唔願捉，而官僚治鼠多推搪狡辯，鼠患點有可能解決？

好嘞！治鼠無能，咁衞生黑點變走咗未吖？早前官僚就話有改善，之但係3個月話咁快過去了，有冇達到訂下嘅績效指標呢？功夫茶相信官僚嘅「有改善」，亦不過又係「差強人意」，反正做一輪大龍鳳，雷聲大雨點小都算有交代喇！「治髒世，用重典」！環境及生態局建議調高亂拋垃圾嘅定額罰款，由現時1,500蚊倍增至3,000蚊；至於店舖阻街及非法棄置建築廢物，則建議上調定額罰款至6,000個大洋，總之罰到你肉赤知驚！有議員認為應推「累進式定額罰款」，才更有力令阻街店舖不再抱罰款當交租心態；不過，官僚嫌執法過程繁複，唔建議實施。一句嫌繁複連狡辯都慳番，果然有效率！