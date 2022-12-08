正論：寒冬過後是春天　疫控措施終須變

近日本港氣溫有明顯轉冷，不過，冷不了幾天，很快又會回暖，市民習以為常，真正不習慣的，依然是延續3年疫情所帶來的經濟寒冬，有不少企業及個人捱不了倒下，其餘的都是苦苦支撐，希望政府盡快解除嚴苛措施。新冠大流行的Omicron變種，殺傷力較原型大大減低，官員還死攬固有防疫思維，擠牙膏式放寬，昨日內地公布放寬一系列防疫控疫措施，更凸顯港府未懂變通。

國務院聯防聯控機制周三公布，優化落實新冠肺炎疫情防控措施，主要有10項要求，強調自由流動，跨地區穿州過省不用查無感染證明和健康碼，大部分公共處所都不需無感染證明和健康碼，無症狀感染者和輕症患者可以居家隔離，不得採取各種形式的臨時封控，各地落實高風險區「快封快解」，避免大區域全員核酸檢測，非高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、停業，嚴禁堵塞消防通道及閘門，必須保障社會正常運轉和基本醫療服務。綜觀最新政策，除了保留外地入境內地要隔離，其實已經跨前一大步。

今次內地全方位疫控降溫，特別要留意，疫情下藥店售賣退熱及感冒藥曾經受到一定程度限制，以免有染疫者蒙混過關，現在亦全面「解禁」，配合內地官媒日前發文指出，Omicron變種病毒致病力在減弱，應對能力在增強，為新措施奠定基礎，明顯內地對新冠肺炎的定位有顯著的改變，官方態度不再視為洪水猛獸，昨日便有消息指。中華中醫藥學會感染分會專家委員達成共識，新冠肺炎應改名為「新冠病毒傳染病」，雖然官方還未正式定調採納，但現行政策看來是朝這方向推進。

香港一直被詬病堅守嚴苛防疫政策，食飯剪頭髮都受到限制，引來怨聲載道，有人企圖轉移視線，以香港防疫須與內地對應為擋箭牌，但內地豈會像香港如此拖拉，人家是做大事，要變就大變，像今次大刀闊斧，簡單爽快，除養老院、中小學等特殊場所外，市民進入商場食肆不用掃碼，反觀香港，死攬疫苗通行證不放，所謂放寬都是細眉細眼，把簡單事情弄複雜化，市民無所適從。經歷多次放寬，香港人始終都要掃碼才可以堂食，未打針便要買外賣。也是因為這個限制，外國旅客裹足不前，所謂「團進團出」救市如同虛設，早前泰國團來港要在酒店房吃飯盒三文治，成為笑柄，之後申請旅團堂食寥寥可數，食肆反應極為冷淡，亦反應對政府心灰意冷。

市況淒冷，急景殘年，轉眼便到新年及迎來春節，今年重推倒數活動但仍舊沒有「除夕煙花匯演」，氣氛淡然，市民商戶不是想着如何慶祝新年，反而是發愁如何度過年關。其中一個解決方法是盡快通關，政界形容，內地調節疫控是一線曙光，「熬多一兩個月」便可，港府要與內地重啟商討免檢疫通關的時間表和路線圖。一年之計在於春，冬去春來，是自然不過的事，港府若不懂順應時勢，更多的機會送上門也是枉然。