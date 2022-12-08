娛圈單打：惡搞取消演唱會　一沉百踩又何必

楊千嬅即將在亞博館舉行的《MIRIAM YEUNG B minor MUSIC LIVE 2022》傳出門票滯銷，甚至有傳要送飛填滿空櫈；最近又遭缺德網民惡搞，網上流傳其演唱會取消的圖片，講到似層層，後來老公兼經理人丁子高澄清並非事實，演唱會如期舉行。

貴為天后級的楊千嬅，每次開演唱會皆賣個滿堂紅，例如對上一次、即2017年舉行的《楊千嬅三二一GO！演唱會》便是一票難求。況且出道逾25年，有許多耳熟能詳的金曲，何以今次咁失威，開兩場演唱會都撻晒Q呢？

大家心知肚明，這又是2019年政治運動的錯。有指當年千嬅曾在IG貼文，疑似悼念在金鐘跌死的示威者，隨即引來內地小粉紅指摘她是「港獨」，只好匆匆刪貼並發表愛國宣言，又以遭黑客入侵為由而關閉IG。詎料此舉辣㷫一眾黃絲，說她為了人民幣「表忠」，「敢做唔敢認」，自此踏上「黑化」之路，有網民甚至推她為「最後悔追過的明星」首位，一沉百踩。

千嬅轉往內地發展避風頭，奈何烈女個性唔衰得，決定回港開演唱會，終於出現滯銷場面。負面新聞一大籮，數她冇歌藝、冇顏值、冇演技、冇身材。過去觀眾對「百冇」千嬅十分賣帳，今天又將她踩到一文不值，其實變了的是千嬅還是這個社會呢？當一個城市太過政治化，愛國變成原罪，做乜都係錯，根本避無可避。何況千嬅是金像獎影后，誰說她冇演技？

當然，真要說改善的地方，肯定是其外形Keep得太差。《聲生不息》入面的千嬅肥腫難分，與同期兩位大她兩歲的天后實在差很遠。