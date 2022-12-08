產評：制華晶片戰響號　美七傷拳終徒勞

美國兩朝政府皆對準中國的高新技術領域開火，半導體產業首當其衝。兩國的「晶片戰」愈打愈激烈，且已演變成一場持久的耐力戰。說到底，美國根本就無法一下子將中國晶片技術壓下去，但大弄「七傷拳」，卻損害美國企業利益，不利其產業發展，最終制華徒勞，更加速自身產業競爭力衰退，得不償失！

白宮官員開宗明義要遏止中國的先進晶片技術發展，將關鍵技術納入出口管制；又加強對最終用戶及最終用途的管控，還將未核實清單與實體清單進行關聯，非但適用於美企或美國個人，外企亦受波及；並設法切斷對華的先進晶片製造設備，更限制美籍科技人員在華發展；再以政經脅迫所謂的盟友聯合行動，如組建「晶片四方聯盟」（Chip 4），放大圍堵效應，務求全方位打擊，令華「芯」國產化難產。

美國針對中國半導體產業的策略，乃既要確保中國高科技術與美保持一定的競爭差距，霸主地位不容挑戰，但亦確保美企利益。故白宮官員明言，對於相對成熟的半導體製程，並無圍堵中國之意，反正是要遏止中國高科技發展，但又不會放棄中國市場。

不過，從中國頂級晶片廠如中芯國際等近年的業績可見，內地半導體產業非但沒有因為美國的打壓而垮下來，更獲得更大力的國家戰略資源全方位支持發展。基本上，中國應對美國的晶片圍堵，是集中力量做專做精成熟製程，確保產業競爭力和可持續發展，以減少對進口晶片的依賴，優化供應鏈，並加大開放市場，吸引創研人才來華發展，只要市場存在，中國並不缺技術實現自給自足的長遠目標，美國的舉動充其量是延遲了進程，卻無法阻擋中國產業前進。

反觀美國，大規模的財政補貼，一來已引來歐洲盟友的反彈，二來也低估了半導體業所需的巨額投資與配套，不排除最終反提高美國晶片生產成本，還加劇通脹。再者，中美如此打持久戰，美國一邊要制華，一邊欲繼續分享中國市場機遇，予取予求的如意算盤只怕難以打響。未來可以預見的趨勢，乃美國晶片業的中國市場份額將會流失，回力鏢將反映在美企的投資與市場職位減少。此外，美國限制美籍人員在華發展的做法，不利人才交流，將直接影響美國的創新速度和產業競爭力。

台灣第一芯廠台積電新廠落戶美國成市場焦點，其實此前該企高層才狠批美國已沒有製造業人才，在本土擴大晶片生產是「昂貴浪費且徒勞無功之舉」，實實在在說出美國半導體產業競爭力不足的問題。當然，該企仍選擇在美國設廠，相信更多是出於地緣政治風險考慮，政治與財政上的補貼，遠遠超出了營商效益的考量範疇。

也許未來一段時間，在美國肆意打壓下，中國半導體產業的發展道路極不容易，短期或面臨產能、訂單與收入減少的問題，汰弱留強的過程持續，但這也是中國強「芯」的必經之路，來自美國的巨大壓力反成加快進步的原動力。美國這次瘋狂押注，且看誰能笑到最後。