因黎智英的案件，社會批評現有的司法系統，認為不應讓外國律師參與涉及國安法的審訊，並進一步指摘香港特區司法體制內的英國因素，大如終審法庭的外籍法官，小如司法人員英式傳統禮儀服飾。民族主義的言語湧現。

香港回歸最令人詬病的是缺乏去殖民地化的改革，司法制度是保留英國體制最多的範疇，連部分法律也未改英女王的稱呼。不過，香港回歸強調「一國兩制」，法律採英國的普通法。普通法是案例為主，不可能因此把浩瀚的普通法所有英國內外的歷史案例逐一檢討，去其不符回歸後中國一國兩制之處。更且要趕及社會發展，單靠香港本地案例並不足夠，而要引用海外的各種相關案例。也因此，香港沿用英國的司法制度，以至僱用外籍司法人員，便順理成章。中央給予香港司法特權，終審在港而不在京，外籍法官及律師等便有參與的機會。國安法亦沒有規定排除外籍司法人員的參與。

在這樣的情況下，香港現行司法制度不合理的地方，往往還是合乎法理，也有《基本法》的認許。要修改便要作法律和體制的改革，不能在媒體上呼籲、鼓吹便可由人大常委會一錘定音，迅即改變。當然，人大可釋法，但這只涉個別案件，也可定出先例，不是全面的更變。若因一時政治需要而隨便廢立，便會違反《基本法》立法的初心、初意。

香港的司法制度要進行去殖民地化，首要便是分辨哪些屬殖民地因素，哪些是普通法的基本原則，不能籠統地把凡英國制訂的都全部廢止，也不可能即時禁止英國等海外普通法案例在香港司法體制內的應用。香港繼承的英國普通法仍大有改革的餘地，一是可參考英國的更變；二是取材各國從英國統治脫離後當地普通法的演變。這本來是回歸前應做的，可是當時時間有限，人力不足，也缺乏在非殖民體制下運作的經驗與教訓。現在重新再做，未為晚也，因現實政治也有迫切的新需求。黎智英案不過是從側面凸顯香港司法制度改革的需要。

香港未必要全面排斥外籍司法人員的參與，但可嚴格挑選，捨英加澳紐美「五眼」聯盟成員國的人員，改用行使普通法的其他國家資深司法人員，如印度、馬來西亞、新加坡等政治上較為中立，也有一定去殖民地化經驗國家的人才。司法必要改，但要慎重，不能單考慮政治理由。