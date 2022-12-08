英國御用大律師彭力克近日在《泰晤士報》撰文，聲稱如果中國人大常委會釋法否決香港法院判決、否決黎智英所選律師，將會對香港司法獨立以及信心，造成難以估算的破壞。他表示，香港政府指海外律師或危害國家安全令人不能理解，又聲稱香港終審法院判詞已表明今次案件不涉及國家機密，因此聘請海外律師或危害國家安全的說法難以成立。

彭力克和黎智英聘請的英國御用大律師Tim Owen一樣，根本不懂中華人民共和國制訂的《港區國安法》，根本沒有資格和知識水平對這件事置喙，更沒有資格指摘「人大常委會釋法」會對香港司法獨立及信心造成難以估算的破壞。

不過這正好說明，彭力克、Tim Owen這類英國大律師從來就不打算從「法律專業」看待這樁中國的「國安案」——他們根本不懂《港區國安法》，怎麼可能會有「法律專業」角度？他們只打算把這樁案件當成攻擊、抹黑《港區國安法》，張揚某種「政治圖謀」來打官司。

柳某多次說過，世界上只要有國家、有政治，就不會是純粹的法律，而是政法。今次黎智英聘請「洋大狀」介入國安案，香港法院系統為其反覆保駕護航，以及這位英國御用大律師彭力克的言論，再清楚不過地說明了這點。由此可知，「人大釋法」是完全正確和必要的，如果任由不懂《港區國安法》、看不懂中文，甚至對《港區國安法》懷有政治意圖的外國律師介入國安案，那才會對香港的司法獨立及信心造成無可估算的破壞！

通過這件事，我們也更加清楚英國人打造的留給香港的這套司法制度、體系，構成的「獨立王國」，和外國勢力有多麼緊密的聯繫。出於政治目的，他們共同守護着這個「獨立王國」以侵蝕和動搖香港的「一國兩制」，他們要好好保護這個「獨立王國」，把香港留在「西方營壘」裏，同時也需要這個「獨立王國」好好保護他們的利益！