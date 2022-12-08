自俄烏戰爭爆發以來，美西方針對俄羅斯的制裁措施一直沒有間斷，最新一招是對俄石油限價，每桶60美元，這是所有制裁措施中最無厘頭的一招，反映美西方已經技窮，只能胡亂出招。他們企圖藉此減少俄羅斯外貿收入，其實害人終害己，結果只能適得其反，不但無法迫使俄羅斯屈服，反而導致石油供應緊張，進一步加劇能源危機，歐洲國家固然首當其衝，美國也好不到哪裏去。

美西方以為這樣就可檢到便宜石油？想得挺美，可惜只是一廂情願。俄羅斯早就表明寧願減產，也不會向實施限價的國家出口石油。另一邊廂，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）決定維持每日減產200萬桶，反映這些國家對限價不滿。正所謂唇亡齒寒，今天美西方可以針對俄羅斯，明天也可能以同樣手法對付其他產油國，石油輸出國組織當然要捍衞本身利益。

無可否認，限價措施難免會對俄羅斯造成一定影響，但俄羅斯始終有中國、印度、土耳其等大主顧，本身已立於不敗之地，這點損失不會傷筋動骨。相反，本已備受通脹和能源危機之苦的歐盟，經此折騰，必定雪上加霜。尤其當國際油價因供應緊張而攀升時，歐盟也許才會明白何謂搬起石頭砸自己的腳。

事實上，美西方粗暴干預國際石油市場運作，破壞自由貿易原則，必將帶來無窮禍患。石油可以限價，還有甚麼商品不可以限價？美西方經常批評別國不遵守國際規則，其實最不遵守國際規則的就是他們自己。提倡自由貿易的是他們，破壞自由貿易的也是他們，今後如何取信於人？目前約20艘油輪擁堵在土耳其港口等待運油，其中大部分來自歐洲國家，可見他們自己也不相信自己。

對美國而言，沙特阿拉伯等中東產油國不聽指揮，才是最難堪的事。過去沙特對美國言聽計從，但近年雙方貌合神離，漸行漸遠。早前拜登親自登門拜訪也不得要領，沙特不但沒有增產，反而與其他產油國一起減產，令老美面目無光。更尷尬的是，美西方對俄油限價措施剛剛生效，OPEC+隨即宣布維持減產決定，擺明跟西方唱對台，以實際行動支持俄羅斯。

天下本無事，庸人自擾之。在全球政經局勢動盪不安的情況下，美西方還要無事生非對俄油搞限價措施，不僅毫無意義，而且勢必自食苦果。