在黃人眼中乜都好的英國，最近遭遇41年來最猛烈的通脹，截至10月的一年內，食品和非酒精飲料價格飆升16.4%，為1977年以來的最大漲幅；加上能源價格高企，許多英國家庭被迫在取暖和吃飯之間做出艱難抉擇。據稱有些家庭已經採取極端措施，包括有人用蠟燭或暖氣片加熱食物，甚至有人食狗糧，令人震驚。

當然，採取極端充飢措施不會是大多數英國人，只是少數貧窮基層，但連香港也未聞基層需要食狗糧，英國卻敢為天下之先，其貧富懸殊有多惡劣，生活有多難捱，可見一斑。

2016年有一套英國電影《我，不低頭》上畫，講述一個在工作時心臟病發的老工人，醫生判定他不適合工作，惟有去拿失業救濟金，但福利處的評估卻認為他仍有能力工作，駁回申請，只好申請求職者津貼。惟這份津貼需要他不停求職以「證明自己積極地求職」，否則津貼取消。主角被當成人球，政府對基層漠不關心，最後主角心臟病發死掉，十分悲涼。電影拿了當年康城金棕櫚獎，還引起了英國官員不滿，認為是醜化政府。然而放諸今日食狗糧的事件在英國發生，電影反映的基層悲劇，其實只是冰山一角而已。

最可笑是香港部分移英黃人仍然當英國「神咁拜」，只准報喜不准報憂，若有同路人在網上批評英國半點不好，必遭另一班黃人批鬥。但問題是，在通脹高企的社會環境下，一班沒有專業資格的移英黃人根本不好過，有指部分人已產生動搖，尤其對比過去在香港的生活，搵錢較多，使錢也疏爽，移英後卻只能從事體力勞動工作，經常入不敷支，有人更擔心積蓄很快燒清光。

隨着歐洲經濟進一步惡化，移英黃人回流的情況肯定更趨普遍。