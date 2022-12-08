美國眾議院中期選舉，結果已經底定，共和黨取得222席，民主黨213席，共和黨佔了大多數議席，該黨已選出麥卡錫為黨主席，他更可能成為眾議院議長，此君向來反華，往後北京的麻煩肯定不少。

現任眾議院議長是民主黨人佩洛西，她雖然是個麻煩製造者，但畢竟與總統拜登同屬一黨，彼此能夠互相協調，佩婦人不會做出太讓拜登為難的事。譬如在今年8月，佩洛西不顧美國軍方反對，堅持竄訪台灣，然而她總算「識做」，乘坐的航機繞道台島南岸進入，避開解放軍密集布防的南海航線，而且特地挑了個燭滅星沉之夜，近乎是悄然無聲地降落於台北機場，就連機場的大燈也不敢亮起。她赴台固然有挑釁北京的意味，但始終保持低調，沒有為拜登添上無法彌補的麻煩。

麥卡錫可不同，他早前已揚言，一旦當上眾議院議長，必定效法佩洛西竄訪台灣，但他卻沒有承諾會像對方一樣低調出行。若然數月後，麥卡錫一行大舉而來，北京該如何應付，須早為之計。按目前情勢而論，解放軍應不會選在此時，更不會因為美國眾議院議長訪台，就與美軍大戰一場，但是若然無所行動，在顏面上又過不去。衡情度理，兩下為難，此事定然會讓北京十分頭痛。

台灣經過九合一地方選舉後，民進黨兵敗如山倒，蔡英文政府聲望急墜，相對之下，較為親大陸的國民黨和民眾黨行情走俏。民進黨如今正在籌謀，想找出哪個反共議題來刺激民情，試圖翻盤。假如稍後美國眾議院新任議長訪台，大陸對台又作出極大規模的軍事威嚇，蔡政府肯定會以此為題，大肆炒作。北京如何能在堅持原則之餘，又可以不讓民進黨奸計得逞，實在煞費思量。