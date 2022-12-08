美國防長奧斯汀大談中美形勢，直指未來數年將確定美國與中國競爭的條件，需建立一個更具殺傷力、更靈活及更分散的軍力態勢，確保美國的價值觀以決定子孫後代的未來。喋喋不休旨在貶低中國，可惜惡意中傷並不能讓美國因此變得偉大。

奧斯汀指「中國是唯一一個既有意願，並愈來愈有能力重塑地區和國際秩序，以滿足自身威權主義偏好」的國家，他強調美國不會讓這種情況發生，又謂設定21世紀全球規範的，不應是中國的價值觀。這番說話意即美國其實也有意願塑造地區和國際秩序，以滿足自身威權主義偏好，只不過山姆大叔愈來愈無能力而已。

美國過去恃着軍力國力獨大，將「強者做自己想做的事，弱者聽任命運擺布」發揮到淋漓盡致，全世界都得聽華府意思，按美國的一套來作規範，美國說要制裁、攻打哪個眼中釘，西方附庸不敢不從。現在風水輪流轉，國運衰落的美國人憑甚麼認為21世紀的玩法得改為「強者做美國想做的事」呢？

奧斯汀大講建立更分散的軍力態勢，反凸顯美國軍力不容樂觀。美國智庫傳統基金會前年發表報告，評估美國軍力只可能滿足單一大型區域衝突的需要，已無能力應對同時發生的兩場戰爭。去年則指空軍的得分從「尚可」降到「薄弱」，基於備戰狀態及軍機部署的具體位置，使得空軍很難快速對危機作出反應；海軍的總體得分是「尚可」，備戰力正朝「薄弱」方向下滑；陸軍的備戰狀態雖「非常強勁」，但裝備老化速度跑贏現代化步伐。

美國四處點燃火頭，俄羅斯、北韓、伊朗等對其念念不忘，就連歐洲經歷向美國購買貴價能源後，也看清楚美國人那自肥的價值觀。好事多為的美國人應為子孫後代的未來擔憂。