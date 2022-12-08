距離上次港鐵列車甩門事故不過半個多月，日前再有列車在將軍澳站附近差點甩卡，1,500名乘客需沿隧道步行至月台，所幸並未造成傷亡。鐵路事故接連發生，至今仍不清楚肇因，需要重視，當局和港鐵有必要作出全面檢討，找出問題癥結並切實改善。

港鐵自2019年至去年發生30多宗嚴重延誤事故，按照「服務表現安排」機制共被罰款超過1.2億元，惟事故仍接連發生。港鐵的應對手法只是不斷重複道歉、承諾深入調查、給予補償，但其調查報告幾乎從未觸及內部管理和追責機制。

是次事故港鐵服務延誤4小時，政府將按機制罰其支付500萬元。然而港鐵每年盈利數百億元，罰款只是九牛一毛，加上罰款只針對港鐵公司，或未能督促管理層提高責任意識、改善安全管理。事實證明，光靠罰款根本無濟於事，管理層必須問責，否則事故沒完沒了。

港鐵近年事故頻生，且多年來盈利甚豐，但在現時經濟不振下卻仍可按機制加票價。故政府在檢討「可加可減」機制時，應以總體利潤、事故等因素作票價調整的依據，建立有效的懲罰及利潤回饋機制。同時考慮以事故的宗數及嚴重性作為港鐵管理層的升遷或留任指標，強化事故懲處罰則。政府已訂立約110個不同類別KPI以督促官員，港鐵作為公共機構，享有政府給予的市場主導地位，管理層年薪甚至比官員更高，為何不用問責？

事實上，鐵路安全不能靠運氣，昨日大圍站發生有人墮軌死亡事件，可見筆者十多年來一直爭取東鐵沿線加裝月台幕門的迫切性，保障市民安全港鐵公司責無旁貸，必須盡快加建月台幕門。