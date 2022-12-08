美國國防部長奧斯汀日前表示，美國正處於應對中國嘅關鍵時刻，又大喊「中國威脅論」，不過「喊驚」之餘，又要往自己臉上貼金，說甚麼需要加強軍事力量來確保是以美國而非中國嘅價值觀去設定21世紀嘅全球規範。

美國喺軍事上始終以「一哥」自居，一味打造新殺傷力武器，譬如B21係美國核武三位一體嘅重大改革一部分，整個計劃包括現代化改造洲際彈道導彈發射及核潛艇艦隊，其軍費到2046年將耗資1.2萬億美元。事實上，美國國防部擁有所有聯邦機構中最多嘅自由支配預算，若然國會喺本屆會期結束前通過撥款法案，國防部可能會喺2023年獲得多達8,470億美元預算。

同老美作一比較，就知乜嘢叫做大巫見小巫：中國3月初公布嘅國防預算為1.45萬億元人民幣。好明顯，美國以為豪擲金錢強化核武便可以「一統天下」，確保以其價值觀去規範世界，要言之，即係「美國講嘢，全世界要聽」！

奧斯汀一介武夫，以為拳頭夠硬就可登高一呼，眾山響應，不知中國已在向着第二個百年奮鬥目標邁進，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。中國要走和平發展道路，不走一些國家通過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化嘅老路，那種損人利己、充滿血腥罪惡嘅老路，只會給發展中國家嘅人民帶來苦難。中國要走的，是獨立自主、自強的路！因為從以往失敗嘅經驗，甚麼維新、洋務運動都不管用，沒有獨立自主，就不可能有現代化嘅未來，不可能建成社會主義現代化強國。只有自立自強，才可抵擋歐美對中國市場嘅制裁、在科技方面嘅扼殺。自改革開放以來，中國選擇了市場經濟，展示另一種「中國力量」去平衡世界。