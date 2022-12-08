本屆世界盃，日韓兩隊雙雙殺進16強，尤其是日本隊，小組賽連克德國、西班牙兩支世界冠軍，用出色戰績證明自身的長足進步。中國足壇雖遠離世界盃，卻是另一番熱鬧。國家隊前主教練李鐵涉貪腐被抓，多名國字號球員被查。兩相對比，霄壤之別，被網民戲謔為「人家進球，我們進囚」。

要說歐洲、南美足球實力強勁、底蘊深厚，中國沒法比，這可以理解；但中日韓是同一文化圈，人種接近，況且曾經足球水平還不如中國。為何如今另外兩國持續進步，而中國砸錢更多，成績卻是穩步下滑，甚至連菲律賓、越南都踢不過呢？李鐵案，其實就是最好的答案。

這並不是中國足球首次「掃黑」，早在十多年前就進行過一次陣仗大得多的反腐風暴，中國足協高層南勇、謝亞龍、楊一民，首席裁判陸俊，以及江津、祁宏、申思等多名國家隊球員或俱樂部主教練均入獄。之後中國足球展開鑼鼓喧天的連番改革，但改來改去，成績不進反退，腐敗仍前仆後繼。

說到底，幾年來所謂的「改革」，不過是翻來覆去的瞎折騰。改革，有其特定的意涵，那就是要破除桎梏枷鎖，真正實事求是，尊重科學，尊重客觀規律，構建市場化、法治化、公開透明的運行機制，否則就只不過是換湯不換藥的小修小補，不可能脫胎換骨。

甚至，連湯都不換，不過是將同一份湯從一隻碗裏倒進另一隻碗裏。按照所謂的「改革」，中國足協從體育總局剝離，由各家市場主體聯合話事。但實際上，依舊由體育總局官員擔任足協黨委書記，統攬一切大權，足球的各項工作唯公權力是瞻，足協一句話，所謂俱樂部的工作就要停擺，為國家隊讓路。而這種脫離實際比賽歷練、集訓式的思路，最後導致的是兩敗俱傷。

官僚當政，自然考慮的是在自己的任內通過賽事撈政績，升官發財。而夯實青少年足球基礎、細心培育俱樂部聯賽等工作，周期長，非一朝一夕之功，便總是成為犧牲品。甚至像廣東省運會，青少年組足球賽公然打假球。教育部體育衞生司司長兼全國校園足球領導小組辦公室主任王登峰也腐敗落台。足球從娃娃抓起淪為空談，假球從娃娃抓起卻領先世界。如此骯髒的體制環境，還怎麼奢談追趕日韓呢？

足球就是足球，無關政治模式，無關意識形態，它不會聽從權力的擺布。世界上只有一種足球，想要踢好球，就要真正讓足球回歸足球本身，而不要總妄想走捷徑開闢另外的道路。新冠病毒也是一樣，企圖依靠強權迫令病毒聽話，更是癡人說夢。當同一個地球上，一邊是其他國家歡聚卡塔爾，一邊是無休止的停擺、封控、靜默，到頭來只能證明某些「模式」的荒謬。好在內地終於撥亂反正，逐步回歸科學防疫的道路。這為中國足球以及其他很多領域，都提供了一本昂貴的教材。