功夫茶：康體設施多損壞　維修緩慢應加快

港府成日話「民生無小事」，施政就經常將「為市民謀幸福」掛嘴邊；冇錯，古人都話「天下大事必作於細」，其實，所謂「作於細」係一種務實精神，試想想，若然小事都做唔好，大事會做得穩妥嗎？

嗱！一粒螺絲釘都有佢嘅價值，鬆脫都可能導致嚴重意外。是以功夫茶認為「利民之事，絲髮必興」，市民嘅幸福感，唔係要政府帶佢哋坐火箭上太空，而係好似家長帶小朋友去公園玩樂，本應好開心，之不過卻發現鞦韆架爛咗、地墊失修或攀爬架邊位鬆脫，你話做家長嘅為安全起見，點放心畀小朋友去玩？

呢嗱！實情小朋友到公園或休憩場所玩耍嬉戲，周不時遇上設施圍封待修，本來懷着興奮嘅心情去，一見「圍封待修」，當堂如冷水照頭淋，冇晒癮！好！當自己黑仔，心諗過幾日應維修好喇！誰知隔咗兩星期甚至成個月，再去！又係「圍封待修」，內心難免由不快而感到失望兼悲憤：喂吖！修理太空穿梭機都搞掂喇，維修一啲小設施如滑梯、單雙槓、旋轉木馬、玩具小屋之類，都要玩天長地久，有冇搞錯吖？

啊哈！一定係，除非唔係！咁小事又要驚動申訴專員！申訴專員趙慧賢尋日表示，署方喺處理投訴個案時發現，康文署嘅日常巡查機制，未能發現一些場地嘅設施長期有明顯損壞，認為署方轄下公園及免費戶外康體場地嘅遊樂和康體設施，保養及維修安排仍有可改善之處。所謂「可改善之處」其實就係乏善可陳喇！

專員指出，按機制康文署應至少每兩星期派員調查戶外遊樂及康體設施，若然發現有設施損壞，理應安排承辦商跟進維修。之但係根據調查後發現，喺2016年至2020年期間，署方維修戶外兒童遊樂設施和健體設施嘅個案，每年約2,000多宗，每年均有逾三成個案由呈報損壞至完成維修需時3個月或以上，甚至有個案維修期超過半年。雖然去年嘅同類維修個案有下降，但仍有200多宗個案需時3個月以上先完成維修。

好明顯，康文署有責任為市民提供安全和優質嘅康體設施，可惜相關設施於保養維修方面有欠妥善，不但令市民無法使用，甚或對使用人士構成危險；有些場地圍封待修成大半年，更凸顯康文署對設施代理商和外判維修承辦商嘅監管不足！嗱！功夫茶唔係希望香港會有「深圳速度」，人家提出「時間就是金錢，效率就是生命」！爭分奪秒去建設才有今天驕人嘅成績！而今日，「香港速度」已變成笑話，連修理小小康體設施都要磨爛蓆，如此虛耗光陰，浪費生命，香港有乜辦法唔樣樣落後於人！康文署唔該喺維修損壞咗嘅康體設施上提速提效，疫慌下為市民小朋友謀啲啲幸福感喇！