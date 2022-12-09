世界視線：冬魔初臨到歐洲　示威罷工政府憂

冬魔初臨，歐洲示威及罷工愈演愈烈，各國政府在計劃大動作防止蔓延。

匈牙利布達佩斯老師10月27日舉行大示威及計劃罷工，他們聲稱是歐洲待遇最差的教師，要求加薪45%。奧地利在11月28日舉行全國鐵路大罷工，要求每人增薪400歐元補貼通脹，還威脅這只是行動的開始。11月29日法國的屠宰及肉食工人示威，肉食漲價迫使企業破產及工人失業，他們要求政府採取補貼行動。

踏入12月，歐洲更危機四伏，人人熟悉甚至喜愛的法國長棍麵包（baguette）被聯合國教科文組織（UNESCO）正式承認是法國重要的人類文化遺產，但今年長棍麵包已經加價百分之三十，這成為他們街頭示威最勁的口號及動力。英國護理人員計劃於12月15及20日舉行大罷工，這是他們工會成立100年以來最大規模行動，估計全英有十萬人參與，要求加薪及供應工作餐飲，因為薪金無法應付通脹，迫使他們一些人甚至要做兼職。這是辛偉誠政府要妥善解決的大難題。

歐洲11月通脹有所放緩，但歐央行卻老實不諱言通脹還未過高峰。其實西歐雖然通脹是百分之十，但還遠比東歐情況好，波羅的海三小國的平均通脹超過百分之二十，主要是因為沒有俄羅斯平價能源供應及氣候更嚴寒，電力及取暖消耗更大，這三國政府及人民均對俄羅斯深具仇視，故較可容忍能源大幅加價，但面對食品大幅加價及政府再無法遏制高通脹，相信民憤示威也會在醞釀中。

歐盟議會如今最大爭議是要決定是否要採取劃一的政策，幫助人民克服能源危機及通脹，是否要為人民提供能源價格上限或補貼就有兩難，太少怕人民抗議，但太多又怕人民不會節省使用，而使政府無法承擔。

不少政府也在動腦筋超前部署幫助低下階層市民應付通脹，以防示威及罷工升級。希臘在歐盟中經濟較差，過去也是示威溫床，由於通脹熾烈，超市不少物品由年初到11月已經漲價達40%，政府於11月迫令超市要每日設法推出50項平價貨品優惠供應貧困消費者，未能做到的要面對5萬歐元罰款，政府社會發展部每星期派人巡查。大型超市的確努力配合，有一定成果，當然不少市民會受惠，但亦有市民提出超市提供的優惠貨品，有一些和他們的需要有一定距離。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻