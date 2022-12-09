正論：零碎措施不濟事　果斷放寬才救市

內地日前公布優化防控措施，外界稱為「新十條」，被形容是「小步快走」，在穩妥安全的大前提下推進，最為人注意是容許輕症採取居家隔離，跨區不驗核酸，不會臨時封控，而且大部分公共處所等都不用掃健康碼，其實對比之前的措施，這一步絕對不能說小了，所以昨日港股立即彈升，憧憬進一步放寬，亦期望特區會跟隨調節防控，港府果然有所動作，但主要是縮短疫監，對救市依然搔不着癢處。

小步慢走，隔靴搔癢，來形容港府疫控，是貼切不過，內地可以果斷地落刀，為防疫政策動手術，一日內完整改動十項措施，換了香港，一年也未必實行。內地在餐廳堂食不再要求掃碼，香港卻繼續樂此不疲，死攬不合時宜的「安心出行」。醫務衞生局副局長李夏茵被問及內地公布放寬防疫措施，回應說地區有不同地方防疫政策，不能亦不應比較不同地區的措施，因不同地方有不同承受能力，拒認是否參考內地而放寬，更加表明，現時疫情上升，「安心出行」及疫苗通行證安排不會放寬。

官字兩個口，新冠肺炎疫情本來是顯示香港防疫成績表，卻又變成官員的擋箭牌，昨日新增14,373宗確診，是近月新高，當中包括798宗輸入個案，輸入病例再破疫情以來新高，如果換了一年前，如此數字，港官肯定如臨大敵，急急封樓限制堂食，現在他們只是口頭說不排除會隨着疫情收緊措施，但相信沒有官員會真的走出來說再加辣防疫。香港市民捱了3年，筋疲力竭，損失慘重，都是等有朝一日，政府會鬆綁，讓大家有條生路，最基本不走回頭路，為官者豈能與民為敵？

今日起，無論打針與否，確診者及密切接觸者，隔離及檢疫令縮短至5天，而抵港快測亦只需進行至第5天。但同日內地發布染疫居家指南，沒有強制居家日數，連續兩天驗出病毒量低於指定水平便可以出關，比香港行得更前。今次縮短疫監，下次又可以做甚麼？港官其實心知肚明，市民要求的是盡可能盡快復常，堂食不用掃碼，未打針都可以看戲，旅客來香港落地可以自由地消費，現在的疫控依然窒礙市場恢復元氣，「團進團出」等小修小補，不可能有起死回生的功效。

政府這幾個月擠牙膏式調節防疫措施，市場毫無起色，樓市繼續跌，商舖陸續關，等不到聖誕新年黃金檔期，平白錯過了救市良機。政府未能為經濟打強心針，念念不忘都是催谷打針，今日起可預約接種二價疫苗作第3針，而下周五起則可預約打第5針。打針有幾大效用？昨日公布的27名離世患者，有3人已打第4針、17人已打3針，符合疫苗通行證要求，卻依然未能幸免於難，打針作用可思過半。

其實不少人打了針便以為自己可以免疫，四處玩樂，沒有打針的反而會更加小心翼翼，中不中招，並非取決於打針，而是個人防疫準備與戒心，成年人自己會衡量，根本不需要強加限制。