娛圈單打：李泳豪怒插阿哥　兄弟不和為乜啫

藝人李家鼎兩位公子李泳漢及李泳豪，近日因為母親施明跌倒入院一事失和，泳豪更指孖生阿哥是爆料人。令人慨嘆不論曹丕與曹植、威廉與哈利，兄友弟恭總不多見，「兄誘弟攻」卻比比皆是。

李泳豪接受TVB娛樂新聞台訪問，被問有否跟哥哥聯絡，他嬲爆說：「我唔需要同佢聯絡，佢亦冇同我聯絡，我能夠叫佢做就係唔好講咁多嘢！」對於被指媽媽昏迷，仍開心攜妻出席活動，他解釋身為藝人，活動屬早已答應，不能將情緒帶進工作，況且他不想外界留意到家中有事。李泳漢對於指控則表示：「佢鍾意點講就點講」，如此回應不足以令前嫌冰釋，只有令對方作出進一步攻擊。

無仇不成父子，長兄為父亦然。今次兄弟不和其實有迹可尋。李泳豪10月與台灣女友註冊結婚，施明與泳漢皆缺席，當時已有報道指恨抱孫的施明不喜歡新抱高齡，有人決定了婚事也沒通知母兄，爆出家庭決裂，報道更刊登李泳漢早前弄瓦之喜，施明、李家鼎等一家人影大合照，獨不見泳豪身影，如今再添新一筆誤會，兄弟感情難言和睦。

雖然低調做人與講求博取公眾關注的演藝工作存在一定矛盾，但也不能說泳豪不能擁有自己的想法，正如假設泳漢即使真如其弟所指放料、多言，也可以是出於希望各界能為母親集氣，畢竟時下人有這麼一種想法的不在少數，不能一口咬定就是壞心腸。

做兄弟有今生冇來世，歌也有得唱：「開心一家人，煩惱也許自尋」，為人弟者，不論泳豪還是英國哈利王子，可試以兄長角度看事物，或會赫然發現「係愛呀，哈利」，亦不足為奇。