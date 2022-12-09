香港大律師公會一貫反對「人大釋法」，認為「人大釋法」破壞「香港法治」、破壞香港「司法獨立」。每遇這種事，他們就會穿黑衣、戴黑口罩，「靜默遊行」，宣稱「香港法治已死」；他們打心眼裏不認同全國人大常委會有釋法權的，他們一向認為香港司法制度和法律判決任何案件，「一國」和「中央政府」都無權過問、不該過問，因為香港司法有「獨立審判權」，一切到「終審法院」為最終判決。

終審法院乃最高權威，儘管他們完全清楚根據「一國兩制」憲制安排、根據中國憲法和香港《基本法》，香港終審法院的判決是可以被「人大釋法」推翻的。香港司法中人很清楚，一國憲法和香港司法體制的相互關係，清楚全國人大釋法和香港終院判決的關係，知道誰大誰小，誰高誰低，知道香港制度下的一切安排包括司法制度的安排都是中央授權。

但他們就是要擇機挑戰，看看中央的反應，能不能堅守原則，他們的挑戰方式有二，一是用香港的法律判決涉及到國家層面和利益的事務，「以下犯上」，凌駕中央。二是公然反對中央為香港制訂的法律，例如《港區國安法》。上述兩點，他們都是把矛頭指向「人大釋法」，這方面香港大律師公會一直衝在前面。

然而，他們肆無忌憚的日子已經一去不返。香港大律師公會今次一反常態表示，不認為港府提請人大常委會對黎智英聘請外國大律師，引發的相關問題進行釋法會損害司法獨立；大律師公會態度之所以大轉彎，是因為一年前央媒狠批它長期暗助黎智英等亂港政客，從專業團體蛻變成政治工具，必須懸崖勒馬。央媒一紙評論，大律師公會立刻嚇得「絕倒」矣！

大律師公會年初改選領導層，今次又馬上作出「政治正確」的表態，不過他們還是留下一句話：希望今後人大釋法要謹慎。不滿情緒仍藏不住也！