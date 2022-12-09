最近中國外交活動異常頻密和熱鬧，既有「請進來」，也有「走出去」。在接待多國元首密集來訪後，中國國家主席習近平親自出訪沙特，除了出席中國－阿拉伯國家峰會，還將與東道主簽署一系列合作協議，相信必定不虛此行。

今年7月份，美國總統拜登也曾訪問沙特，要求這個被他稱為「賤民」的國家增加產量以壓抑油價，結果碰了軟釘子，沙特不但沒有增產，反而聯合其他產油國一起減產，老美恨得牙癢癢，卻無可奈何。反觀今次習近平訪問沙特，不僅獲得隆重接待，而且收穫滿滿。在峰會開始前，中沙兩國已敲定數百億美元的合作協議，為中國與阿拉伯世界的深化合作打響頭炮，更大的驚喜還在後頭。最令老美揪心的是，中沙石油貿易將逐步實現人民幣結算，此例一開，其他產油國勢必跟隨，這才是美元霸權的最大噩耗。數十年來，美國利用美元霸權收割全球，掠奪各國財富，早已引起所有國家不滿，尋求擺脫對美元的依賴，已成為當今世界普遍共識。

中美外交最大分別是，中國秉持平等合作、互惠互利的原則，真心廣交朋友；美國則是唯我獨尊，居高臨下，一切以自己利益為主，從不考慮別國感受，甚至連盟友也可以隨便出賣。這正是許多國家逐漸疏離美國、親近中國的主要原因。譬如沙特，拜登一時稱之為「賤民國家」，一時又登門求人，有事鍾無艷，無事夏迎春，只有傻瓜才會任其擺布。

顯而易見，中國和沙特加強合作，不只是雙方的事，也不止於經濟方面的利益，而是具有開創性的示範作用，更有長期戰略意義，為其他阿拉伯國家乃至全世界展示了如何發展雙贏關係。美國當然不願見到這種情形，但只能徒呼奈何。尤其對沙特計劃將部分石油交易改用人民幣結算，這是美國最忌諱的事，卻無法阻止。當年伊拉克僅表示有意放棄美元，改以其他貨幣結算石油交易，立即招來橫禍，整個國家被美軍炸成一片廢墟，連總統也被吊死。現在沙特對美元說不，美國還敢興兵入侵嗎？形勢比人強，美國已不是當年的美國，世界也已不是當年的世界，單憑一袋洗衣粉就肆意入侵主權國家的時代已一去不復返。

中國提倡人類命運共同體，美國則一味強調「美國優先」，誰能笑到最後，答案不言而喻。